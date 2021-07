Carlos Díaz, el psicólogo de Diego Maradona que está siendo investigado por la Justicia junto a otros profesionales de la salud por la muerte del “10″, reveló que años atrás tuvo algunos encuentros con Chano Charpentier, quien fue a consultarle por su problema con las adicciones.

“Tuve algunos encuentros puntuales con Chano hace 3, 4 años. Después él continuó atendiéndose con otros colegas y gente de mi equipo también, de la misma problemática, las adicciones”, dijo Díaz en Intrusos.

Y agregó: “El tema de las adicciones es un compromiso diario. En ese momento, Chano me vino a ver, él se atendía con un psiquiatra con quien yo también trabajo, pero consideramos que no estaban planteadas las condiciones para que siga el tratamiento como yo planteaba en ese momento y fue atendido por otro equipo”, explicó.

Y aseguró que cuando lo atendió se encontró “con una gran persona, un tipo divino, que necesitaba vinculación, como todos los adictos”.

También comentó que se mantuvo al tanto de la actualidad referida al músico y que lo afectó al enterarse la noticia: Es información que fluye. Y los profesionales que nos dedicamos a pacientes tan complejos no abundamos. Entonces, la información va fluyendo. Hoy me enteré, estaba manejando a la mañana y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente. Es durísimo, pero es así”, afirmó.

Por último, explicó de qué se trata un brote psicótico: “Es un estado de desconexión con la realidad, que se da de manera temporal. La persona puede presentar alucinaciones, delirios, escuchar voces y ver cosas que no están. También puede sentir que le caminan animales, insectos, por el cuerpo”.