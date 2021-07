Luego de que Santiago “Chano” Charpentier fuera internado tras recibir un disparo de un policía que intervino mientras el músico padecía un brote psiquiátrico, se dio a conocer que el viernes pasado había ocurrido un hecho similar. Chano había llamado al 911 para denunciar a su madre: “Me va a meter un psiquiátrico”, le dijo a la operadora.

En el audio con el 911, al que tuvo acceso TN, Charpentier comienza la conversación: “¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor”, dice a la operadora mientras le brinda datos sobre su ubicación.

Luego le dice: “Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llame adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico”, afirma.

Y agrega: “No tienen nada que ver con nada porque, nada, yo estoy llevando una vida normal pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿me entendés? Está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar, pero no tienen una orden de un juez, nada. Es mentira”.

Luego, la operadora le pidió que se identificara: “Santiago Moreno Charpentier, soy ‘Chano’”, dijo.

Y agregó: “Por favor que venga urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y les saque las llaves; porque tengo miedo porque desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor”. En ese momento la operadora le pidió que aguarde al móvil policial. “Que entren a mi casa como sea, que entren a mi casa”, concluyó el músico.

Charpentier fue baleado este lunes en el abdomen por un policía bonaerense al que intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico, durante el cual también agredió a su madre, en una vivienda de un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.