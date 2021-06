El tío de la expresidenta chilena Michelle Bachellet, el abogado Claudio Bonnefoy Bachelet, de 85 años, figura entre los desaparecidos tras el colapso parcial del edificio de Miami. El letrado vivía en el complejo junto a su esposa, María Obias, de quien tampoco se sabe nada.

Desde Chile, la periodista e hija del hombre, Pascale Bonnefoy, comentó que intentó comunicarse sin éxito con su padre. “No hemos logrado tener información específica porque no hay”, señaló, y precisó que se encuentra realizando los trámites para viajar a Estados Unidos.

“Me comuniqué con el cónsul y ofreció su ayuda, pero como no hay información tampoco, no hay mucho que se pueda hacer”, mencionó.

Bonnefoy residía en el décimo piso del edificio. “Él vive en Estados Unidos hace varias décadas, pero desde hace poco, creo que al principio del 2000, se mudaron ahí. Y no hemos tenido noticias en realidad, yo lo que sé es que el edificio que colapsó completamente es donde vivía con su esposa”, detalló la periodista.

Claudio Bonnefoy Bachelet y su esposa

“Tengo una prima que vive en Miami, lejos de ese sector, pero tampoco tiene información, porque no hay, y las labores de rescate de los escombros pueden durar al menos un par de semanas”, agregó.

Apoyo nacional

La hija del abogado contó que la expresidenta Bachelet la contactó para informarse sobre la situación.

Por su parte, La Tercera publicó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informaron que una ciudadana chilena se comunicó con el Consulado en Miami solicitando información sobre la localización de un familiar, “lo que está siendo llevado a cabo por nuestra representación”, mencionaron. Y desde la Cancillería subrayaron: “Estamos prestando todo el apoyo”.

Respecto a los sudamericanos de los que no se sabe nada, son 31 en total: nueve argentinos, seis paraguayos -entre los que hay familiares de la Primera Dama de Paraguay-, seis colombianos, seis venezolanos, tres uruguayos y el chileno mencionado, Bonnefoy Bachelet.