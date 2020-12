Una mujer de 28 años denunció por presunto abuso sexual a un joven. El abuso habría ocurrido durante una fiesta clandestina en una casa de un country en la que estaba presente el jugador de Vélez Ricardo Centurión.

La supuesta víctima relató la situación en la medianoche de este jueves ante personal del comando de Patrullas de San Isidro y luego fue trasladada a la Comisaría de La Mujer para formalizar sus dichos ante la Justicia. En su declaración, la mujer dijo que fue atacada por un “hombre de contextura robusta”.

“En una habitación abusaron sexualmente de la misma y entre ellos se encontraba Centurión”, se detalla en la denuncia radicada. No obstante, en una actualización se dijo que “la víctima desligó del hecho a Centurión y a (Juan Martín) Lucero; e involucró a un sujeto de apellido Acuña”.

Ricardo Centurión en el entrenamiento de Vélez. Prensa Vélez

En su denuncia, la presunta víctima de abuso declaró: “Me estaba penetrando vaginalmente, pero no me acuerdo nada más. No le vi la cara, no sabía quién era. Y después no me acuerdo más nada; me empecé a sentir mal, me mareaba y tenía ganas de vomitar”.

Por su parte, una de las testigos agregó: “Había un masculino de contextura robusta, gordo y pelado, que yo vi que estaba abusando de Micaela. Estaba con bermuda de jeans”. Además, manifestó que ese hombre no es jugador de fútbol y que sería “uno de los mejores amigos” de Lucero.

En el caso, intervino la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de dicho barrio del conurbano bonaerense y la causa quedó a cargo de la fiscal Laura Zyseskind. Por su parte, los abogados del Fortín ya comenzaron a interiorizarse en la cuestión.

Asimismo, Policía Científica incautó prendas de cama de varias habitaciones de la vivienda alquilada de forma temporaria por Lucero.

Cabe destacar que el club de Liniers tiene un protocolo pautado en los contratos de los futbolistas para este tipo de casos. En el caso de que se demuestre lo ocurrido, la sanción consiste en la rescisión de contrato.

Esta cláusula se implementó por la llegada de Centurión a la institución en 2020, debido a que tres años atrás fue denunciado por su expareja Melisa Tozzi por violencia de género.

En tanto, el futbolista se presentó esta mañana al entrenamiento en la Villa Olímpica. Por la tarde, el plantel viajará a Paraná para enfrentar este sábado a Patronato, desde las 19.20 por la última fecha del Grupo F de la Copa Diego Maradona.