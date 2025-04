Quién es la nueva novia de Ricardo Centurión: ¿se parece a Jenifer de Gran Hermano 2025?

Jenifer de Gran Hermano 2025 es de las hermanitas más polémicas de la última edición del reality. Su personalidad de confrontación y antigua relación con Ricardo Centurión se hizo eco en todos los medios de comunicación.

"Sufrí violencia psicológica, pero no quiero hablar de eso. Ricardo sabe lo que soy como madre, como mujer, como pareja. Me genera bronca porque inventan cosas (su familia)”, aseveró la hermanita en una entrevista con LAM.

La expareja pasó por tormentosos momentos, que incluyeron presuntas denuncias por violencia física y psicológica. Es por ello que en las últimas horas se hizo viral una polémica noticia: Ricardo Centurión tiene una nueva novia.

Quién es la nueva novia de Ricardo Centurión

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en su programa de streaming en “Bondi Live”. Allí, reveló que la pareja se había conocido hacía dos meses y que, tras conocerse, quedaron profundamente enamorados. “El hace dos meces la conoció. La invitó a salir, aceptó. Se enamoraron y hace unas semanas están de novios”, aseveró el comunicador.

Seguidamente, Ochoa dio más detalles sobre la nueva novia del futbolista. “Lo que me cuentan es que ella es una piba re tranquila y que lo acompañó durante todo este tiempo en donde él está volviendo al futbol”, explicó Ochoa.

“Él se la presentó a toda su familia y me cuentan que el está feliz porque ella es lo más. Así que volvió a apostar el amor”, cerró el periodista sobre las sensaciones de la expareja de Jenifer de Gran Hermano 2025.

Jenifer de Gran Hermano 2025 terminó con Giuliano

Desde otro aspecto, el futbolista blanqueó su romance horas después que su expareja, Jenifer, anunciara su separación con Nano, otro exparticipante de Gran Hermano 2025. "Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin”, comenzó diciendo la mediática.

El comunicado de Jenifer sobre su ruptura con Giuliano.

"Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tiene que ser (...) Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como unaárte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas”, aseguró en sus redes sociales.