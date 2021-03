Tras la muerte de Diego Maradona, la situación entre sus hijas y el circulo cercano que estuvo cerca del Diez durante sus últimos años de vida ha pasado de ser tensa a un gran conflicto. Varias veces se ha visto que Dalma ha apuntado fuerte en redes sociales contra quien fue el abogado y apoderado de Diego.

Es así como horas antes de la marcha convocada por el exdeportista, la hija de Maradona realizó una serie de mensajes a través de sus historias de Instagram, donde señaló a quienes considera responsables de la muerte de su padre.

El mensaje de Dalma para quienes considera los culpables de la muerte de su padre. Captura de instagram

“A todos y cada uno de ustedes les deseo simplemente lo que le hicieron a mi papá. Y si bien creo en la Justicia, también existe la condena social. No olvidemos estas caritas”, escribió Dalma.

Luego continuó: “No voy a parar nunca y a los que se aliaron con ellos alguna vez y a los que defienden a estos hdp, me los voy a llevar puestos también. Sean quienes sean”.

Dentro de las publicaciones de Dalma, ella aprovechó para responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores en dicha red social, algunas tenían que ver con su complicada relación con Matías Morla.

La hija del Diez habló sobre su relación con Morla. Captura de instagram

“Un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos, nos iban a dar porcentajes de los contratos ¡Y los sacamos cagando!”, contó Dalma sobre dicha charla que tuvo con Morla y Stinfale.

Luego alguien le preguntó la razón por la que Stinfale sí pudo asistir al velorio de Diego en la Casa Rosada: “¿Por qué no sacaste cagando a Stinfale del velatorio de tu papá?”.

Otra de las preguntas que le hicieron a Dalma. Captura de instagram

“Porque él tuvo una charla conmigo en la clínica y me dijo que él no tenía nada que ver con Morla hace años y cuando le dije que de ninguna manera iba a entrar Morla, él me dijo que le parecía perfecto. Ahora que en los audios todos lo llaman el ‘jefe’ me gustaría poder volver a hablar con él”, respondió la hija de Maradona y Claudia Villafañe.