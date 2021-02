Van tres meses desde la partida de Diego Maradona y sus hijas buscan la manera de seguir recordándolo tanto dentro como fuera de las canchas. En esta oportunidad, Gianinna y Dalma quisieron compartir a sus seguidores el relato de Mariana Copland.

La historia data del año 2007, cuando el “Diez” ayudó a la joven dentro de un centro de rehabilitación, mientras ambos estaban internados. Mariana creó un hilo en Twitter, el cual se viralizó a las pocas horas, sobre su relación con el futbolista.

“Nada de lo que pueda escribir define quién soy. Mi locura por Messi no se compara con mi fanatismo por Maradona. Pero a mí, Maradona, me salvó la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fecha no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación”, escribió la joven a través de Twitter.

“Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Pensé, en ese momento que era el peor momento de mi vida. Después con los años uno ve el jardín de la casa de los abuelos más chico, la humanidad más grande y el dolor más profundo... no era así”, siguió.

Mariana dio más detalles sobre el inicio de su relación con Maradona: “Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley, me apodó “lapicera veloz” porque me la pasaba escribiendo. Hasta que un día desaté una crisis horrible”.

El hilo de Twitter que creó la joven. Captura de pantalla

“Y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levanté con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo”.

Según el relato de la joven, las cosas siguieron complicándose, pero contó con la ayuda de Maradona: “Después de que mi médico firmara un acta en la que se explicitaba que no podían drogarme sin su consentimiento, tres días después, los mismos tres enfermeros vinieron por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita, y dijo: ‘Con la nena no’”.

Diego Armando Maradona, México '86.

“Discutieron varios minutos, yo lloraba. Hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días. Entonces me pidió el número de mi mamá y la llamo. Y cuando mamá, harta del dolor de saberme internada lo atendió, él dijo: ‘Señora soy Diego, la nena está bien, sí, tranquila, pero mejor que no pase la noche acá’”, siguió.

Sin embargo, Maradona no solo la ayudó dentro del centro de rehabilitación y con los enfermeros. Él habría estado para ella como un padre, el cual al enterarse de que el motivo de su depresión se encontraba en un exnovio, trató de ayudarla a salir adelante.