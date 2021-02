Gianinna Maradona explotó en Twitter luego de que se conocieran los mensajes que intercambiaron el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día en el que Diego Maradona murió.

En el diálogo, se puede escuchar a Cosachov relatando el minuto a minuto de los intentos de reanimación a Diego, mientras Luque le pide “avísame si están enojados con nosotros”.

En otro diálogo, el neurocirujano le dice a otra persona: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Al tomar conocimiento de los mensajes, Gianinna escribió: “Les juro que voy a ir UNO X UNO”. Mas tarde, agregó: “Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser la loca, hija de puta, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”.

Por último, hizo referencia a la investigación judicial por la muerte de Diego: “Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información”.