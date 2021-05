Este sábado el papa Francisco solicitó la “suspensión temporaria de la propiedad intelectual” de las vacunas contra el coronavirus. De este modo, dejó en claro que su postura busca que se que alcance un “acceso universal” de las dosis inmunizantes y coincidió, por ejemplo, con la iniciativa propuesta por el presidente estadounidense Joe Biden.

Las palabras del Sumo Pontícife se dieron en el marco de un video que envió al evento “Vax Live: The Concert To Reunite The World”. En el mismo invitó a tener “un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual”.

Además, agregó que el “espíritu de comunión” debe ir en búsqueda de “generar un modelo económico diferente, más inclusivo, justo, sustentable”. Por otro lado, sumó: “El coronavirus ha producido muertes y sufrimientos, afectando la vida de todos, especialmente la de los más vulnerables”.

Según indicó Télam, las palabras de Francisco fueron grabadas antes que que la administración estadounidense se mostrara a favor de la suspensión de las patentes de las vacunas contra el coronavirus.

“Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad”, expresó el Papa.

En una misma sintonía, continuó: “Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad, y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa común”.

“Evidentemente estamos viviendo una crisis. La pandemia nos metió en crisis a todos. Pero no se olviden que de una crisis no salimos igual, o salimos mejores o peores. El problema está en tener la inventiva para buscar caminos que sean mejores”, sostuvo Francisco.

Estados Unidos, Rusia y la Unesco, a favor de la suspensión

El debate sobre la suspensión de las patentes comenzó cuando Estados Unidos anunció que apoyó la medida en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El motivo de la misma tiene que ver con que hay escasez de dosis a nivel mundial y esto facilitaría tanto la producción como la distribución de los inmunizantes.

En línea con la administración norteamericana, la Unesco también se mostró a favor. “Podría salvar millones de vidas y servir de modelo para el futuro de la cooperación científica”, dijo la directora general, Anne Azoulay.

Por otro lado, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se expresó al respecto: “Por supuesto, Rusia apoyaría una idea así”. De esta manera, el mandatario se mostró en consonancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cabe señalar que algunas potencias mundiales no están de acuerdo, al igual que algunas empresas farmacéuticas.

