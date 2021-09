Diego Schwartzman pasó por muchas emociones en el fin de semana de Copa Davis contra Bielorrusia. Había sufrido una sorpresiva derrota en la jornada inaugural y cerró la serie con una sólida victoria y un mensaje atragantado entre lágrimas.

El “Peque” venció a Alexander Zgirovsky rápidamente por 6-1 y 6-2. Con su triunfo, Argentina se quedó con la serie por 3-1 y consiguió la clasificación al Grupo Mundial.

Ni bien finalizó su partido, el “Peque” abrió su corazón con el dolor que había acumulado. “El sábado fue difícil. La gente te trata muy mal cuando perdés un partido de tenis. Fue un día duro, uno de los peores de mi carrera”, comentó.

“Que te amenacen o te digan que no vuelvas más a Argentina no es lindo. Hoy salí a la cancha y me olvidé de todo, pero todas las sensaciones te quedan adentro. Por eso también cuando terminó el partido, lo saqué todo y me emocioné”, confesó Schwartzman luego de su victoria, recordando los malos momentos que sufrió.

Gastón Gaudio confirmó que no será más el capitán del equipo argentino

Luego de la emoción del “Peque” Schwartzman y la alegría de haber conseguido la clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis, Gaudio confirmó lo que se venía barajando.

“Se terminó una etapa. Fue volver a sentir la adrenalina que no sentía hace 15 años. Estos tres años que viví fueron difíciles, pero en general fue espectacular volver a entrar en contacto con la gente que jugué anteriormente”, contó el “Gato”.

“Gracias a todos ustedes. Quizás alguna vez nos volvamos a ver”, cerró su anuncio.