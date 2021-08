Juana Viale anima los fines de semana con la “Mesaza” que le dejó momentáneamente su abuela, Mirtha Legrand. Allí, como hace 53 años, figuras del espectáculo y la escena política, entre otros, se hacen presentes para un almuerzo o cena inolvidable.

Pero esta vez, sucedió un imprevisto horas antes de que inicie el programa. La protagonista fue Teté Coustarot, quien sufrió un pequeño accidente doméstico poco antes de arribar al estudio: “Anoche tenía frío, me puse una polera con mucha fuerza. Tenía el cierre y me lastimé acá en la cara. No sé si ve el raspón”.

La conductora de La Hora Exacta aseguró que pensó en “no venir porque como tenía lastimado ahí” pero rápidamente se dio cuenta que no era para tanto. “A veces nos hacemos un mundo de una pavada”, reflexionó.

“Me maquillé un poco y dije ‘uy, tengo que ir con Juanita’ y después pensé que era una pavada lo que estaba haciendo”, aseguró.

“Yo a veces escucho frases que son muy simples como ‘no voy a tal lugar porque no tengo qué ponerme’ y uno no puede perderse la vida por eso si uno tiene un vestido negro, una remera negra. Siempre las incentivo. ¡Mirá todo lo que pensé!”, concluyó la modelo.

El llanto de José Luis Clerc en la mesa de Juana Viale

Además de Teté Coustarot, en la mesa de Juana Viale estaban José Luis Clerc, Soledad Barruti y el cantante César Banana Pueyrredón.

Cuando el ex tenista fue consultado por la salud de Guillermo Vilas (tiene un principio de Alzheimer), no pudo evitar quebrarse: “Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él, es doloroso lo que está viviendo Guillermo”.

Guillermo Vilas atraviesa un cuadro difícil de salud.

“Lo extraño mucho, lo quiero y sufro mucho”, comentó. Además, tras su conocida rivalidad mientras estaban activos, reveló: “Se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos”