Arjen Robben, estrella del fútbol holandés, anunció su retiro profesional. Tuvo sus últimos minutos en el FC Groningen, así como también tuvo los primeros de su carrera, y brilló en grandes escenarios europeos.

El habilidoso zurdo colgó los botines a los 37 años. Había debutado en la temporada 2000/01 en el Groningen y volvió para cerrar allí su carrera.

Su joven aparición le valió la contratación a uno de los grandes de su país: PSV. Demostró toda su calidad entre 2002 y 2004. Jugó 75 partidos, marcó 21 goles y repartió 21 asistencias. Además ganó una liga y una Supercopa nacional.

El primer gran salto a nivel europeo le llegó en 2004: lo fichó el Chelsea. Jugó en Londres hasta 2007 y ganó seis títulos. Se llevó dos Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

El Real Madrid apareció para llevarse a una de las figuras mundiales del momento. Robben estuvo en la capital española desde 2007 hasta 2009, pero no tuvo un gran impacto en la cancha. En un equipo lleno de estrellas, pudo jugar 65 partidos y anotó 13 goles. Ganó La Liga y la Supercopa de España en 2008.

Sus mejores recuerdos pasaron por el Bayern Múnich. El extremo holandés jugó en Alemania entre 2009 y 2019. Fueron 309 partidos con el titán de la Bundesliga.

En total gritó 144 goles y dio 101 asistencias. Como si fuese poco, levantó 20 trofeos con el Bayern. Pudo conquistar la Champions League en 2013, su conquista más deseada.

Regresó al FC Groningen para dar cierre a su enorme carrera. Por lesiones solamente pudo jugar siete partidos en su última campaña como profesional.

“La decisión de dejar el fútbol es justa y realista. A partir de hoy ya no soy un jugador, sino un seguidor de nuestro FC Groningen. Me gustaría agradecer a todos los aficionados y aficionados al fútbol por todo el cálido apoyo y los mensajes que he recibido durante el año pasado. Les deseo a todos una gran temporada de fútbol en estadios llenos, pero sobre todo buena salud”, cerró Robben.

Cómo le fue a Arjen Robben con la selección holandesa

Debutó con Países Bajos en 2003 y jugó con la “Naranja” hasta 2017.

Participó en 96 partidos y anotó 37 tantos.

No pudo ganar ningún título con la selección. Fue subcampeón en el Mundial Sudáfrica 2010.