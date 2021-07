Este martes, el diario español El Confidencial comenzó a publicar un material que compromete al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En sus declaraciones, el mandatario arremete contra grandes figuras que alguna vez estuvieron en las filas del “merengue”.

Se trata de audios de 2006, en los que Pérez ataca duramente a jugadores como Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, según sus consideraciones, “las dos grandes estafas del Madrid”. “Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl”, enfatizó.

Pero no todo quedó allí: este miércoles, el mismo medio dio a conocer escandalosas comentarios respecto de Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

“Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo”, dice Pérez sobre el portugués. “Se creen que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, profundiza.

Mourinho tampoco se salvó del feroz análisis del presidente. “Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!”, señaló.

Las grabaciones filtradas datan de 2006, luego de Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid. En el club se mostraron indignados por la exposición de estas frases, que tienen 15 años.

Los motivos de la difusión, según Pérez

Para Florentino Pérez, la publicación de estos viejos audios tiene que ver con que fue uno de los promotores de la Superliga. Para el dirigente “es necesario matizar” la cuestión. “Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja el diario El Confidencial”, dijo en un comunicado.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”, agregó. Y continuó: “Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”.

Pérez dejó que sean sus abogados quienes se encarguen del tema. Cabe mencionar que actualmente Iker Casillas es embajador del club y vicepresidente de la Fundación, mientras que Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla.