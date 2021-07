Florentino Pérez fue noticia en las últimas horas por unos audios filtrados por medio español El Confidencial donde señala a los jugadores Iker Casillas y Raúl como “las dos grandes estafas del Madrid”. El arquero y el delantero son considerados ídolos en la institución Merengue.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”, señala el actual presidente del club Merengue.

Después, nombró a Raúl en la conversación y fue muy duro: “Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”

Iker Casillas es el vicepresidente de la Fundación Real Madrid. Fifa

Se trata de audios del 2006, plena época de los Galácticos, donde el plantel contaba con jugadores como David Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Figo y Robinho, entre otros.

Cabe aclarar que el actual titular del Real Madrid dimitió en 2006 por una serie de conflictos con los jugadores. Tres años después, ganó las elecciones y continúa siendo el presidente en la actualidad.

“Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”, indica en otro de los audios.

Real Madrid tenía un equipo repleto de estrellas en 2006. Real Madrid

En referencia al segundo máximo goleador de la historia del club, puntualizó: “Es malo, se cree que el Real Madrid es suyo”.

También hizo referencia a que el brasileño Ronaldo “es un jeta” (caradura), y Zidane era “un gran tío”, al igual que Beckham, según reproduce también el diario Marca.

La defensa de Florentino Pérez

Florentino Pérez no tardó en emitir un comunicado frente a los audios filtrados. Le atribuyó el hecho a su papel como impulsor principal de la Superliga Europea de Clubes, que finalmente no pudo crearse.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, especificó el presidente del Real Madrid.

Además, señaló que se trata de “frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”.