La salida del Real Madrid de una leyenda como Sergio Ramos nunca será un asunto fácil. El defensor contó en conferencia de prensa que él nunca quiso irse del club y que la dirigencia tuvo un trato poco usual con su renovación.

“Lo primero que me gustaría decir es que yo nunca me he querido ir del Real Madrid, siempre he querido continuar”, sentenció Ramos.

Luego de La Liga que el Madrid consiguió en 2020, la renovación del contrato de Sergio se fue demorando por los calendarios tan exigentes del club. Cuando se sentaron a discutir las claves del nuevo vínculo, surgieron los inconvenientes.

La “Casa Blanca” le ofreció un contrato por un año, con una rebaja salarial, y el defensor quería uno por dos temporadas, sin imponer quejas sobre su sueldo.

“El dinero nunca fue un problema. El presidente sabía de mi boca que lo mío no era un problema económico, era de años. Me ofrecían un año y yo quería dos, era continuidad para mi familia”, contó.

“En las últimas conversaciones digo que acepto y me dicen que ya no hay oferta. Aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, relató Ramos.

Las declaraciones del español generaron mucha impotencia en sus seguidores por el trato que tuvo la dirigencia, encabezada por Florentino Pérez, con uno de los jugadores más importantes de la historia del club.

El futuro de Sergio Ramos