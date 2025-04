En España aseguran que el Real Madrid va por una debilidad de Scaloni en la Selección Argentina

A pocos días de que se abra el mercado de pases en Europa, los rumores ya empezaron a circular y algunos jugadores de la Selección Argentina serán buscados por grandes clubes. El Real Madrid, estaría interesado en una pieza clave del conjunto de Lionel Scaloni, según informó Marca.

Qué jugador de la Selección Argentina buscaría el Real Madrid

Anteriormente, había trascendido un supuesto interés del equipo español por Enzo Fernández, pero en esta ocasión, no es el elegido por Florentino Pérez y el cuerpo técnico. De todas maneras, la posición en el campo es similar, ya que el buscado por el Real Madrid sería Alexis Mac Allister, actualmente en el Liverpool de Inglaterra.

Alexis Mac Allister celebra su gol ante Real Madrid. (Liverpool).

Este pase tomó fuerza en el último tiempo por el buen nivel del surgido en Argentinos Júniors y porque los dirigidos por Carlo Ancelotti, tienen una mitad de cancha que necesita refuerzos, según su presidente.

Alexis Mac Allister marcó el tercer gol de Argentina ante Brasil en el Monumental. (AP)

La información que trascendió de España

A pesar de que el padre del futbolista le haya restado importancia al rumor que circuló en los medios de comunicación, el periodista Ramón Álvarez De Mon, muy cercano a la Casa Blanca, se expresó en su canal de difusión de Instagram: “Se ha publicado información sobre Mac Allister. La información que yo tengo es que Mac Allister es seguido por Real Madrid. Es uno de los que tienen seguimiento por parte del club. Y no son muchos. No me consta que haya una operación en marcha o que haya una negociación con el jugador. Pero digo: si Real Madrid realmente se plantea su contratación es porque cambiará su estrategia de mercado de pases”.