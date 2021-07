Con la adrenalina todavía latente en sus venas por la obtención de la Copa América con la Selección Argentina en el mismísimo estadio Maracaná, Lionel Scaloni asistió al programa de Alejandro Fantino y mostró su costado más íntimo en una entrevista de colección.

Scaloni, de 43 años, habló durante casi una hora con el histriónico conductor de ESPN FShow (ESPN) y, entre otros temas, relató el calvario que significó la lesión que marcó su carrera como futbolista profesional.

“A los 18 me fui a Europa. Yo a los 29 tuve una gran lesión de isquiotibial, desde ahí mi carrera fue para abajo. Me fui apara Italia, firmé contrato con la Lazio por cinco años. Pero no me podía mover y no estaba para jugar en una liga que no conocía”, admitió Scaloni, ante la atenta mirada de Fantino.

Luego llegaría la posibilidad de pasar a préstamo al Mallorca español, adónde aceptó ir sin muchos reparos porque “el fútbol de España lo conocía más y los rivales me respetaban más”.

“Entonces, como tenía ese problema de la lesión, era más fácil”, justificó Scaloni su decisión de pasar al fútbol español, tras un breve paso por la Serie A de Italia.

Pero en el equipo mallorquín la tendencia no cambiaría. “En el segundo partido, en el calentamiento con Getafe, siento el dolor, pero jugué igual porque los de Mallorca no sabían de mi problema, pensaban que estaba entero. A los 25 minutos perdíamos 3-0 y me echaron por doble amarilla en el primer tiempo. Después me operé. Del año y medio de cesión, estuve nueve meses parado”, recordó Scaloni, quien al mando del seleccionado nacional rompió una racha de 28 años sin títulos.

El complejo desafío de aceptar el retiro

En otro tramo del reportaje, Scaloni enfatizó en la dificultad que atraviesan los futbolistas cuando deciden colgar los botines y aseguró que “hay un antes y un después” al alejarse del profesionalismo. Y dio detalles de su experiencia personal.

“Estaría bueno que todos los clubes tengan un psicólogo que te prepare para lo que viene. Es un tema muy jodido y serio. Yo me encontré que terminé de jugar, pensé que la tenía toda pensada, pero todas las mañanas no sabía que hacer. Estás en el sofá, ves televisión, llevás a los chicos a la escuela, pero tenés un vacío que no sabés cómo llenarlo. Un día, dos o diez te lo bancás, pero después es mucho tiempo”.

Lionel Scaloni jugó en Lazio de Italia entre 2007 y 2012, con la salvedad que entre 2008 y 2009 estuvo a préstamo en Mallorca de España. GABRIEL BOUYS | AFP

Ante ese complejo escenario emocional, la solución momentánea para Scaloni llegaría de la mano de un equipo de niños de 14 años. “Por eso empecé a dirigir a unos chicos de ahí, el Son Caliú, que era a 5 minutos de mi casa. Salimos el primer año terceros. Les hacíamos hacer cosas tácticas que ellos no estaban acostumbrados. Cosas que yo ya tenía en la cabeza. Fue una experiencia increíble”, admitió.

Tras esa primera experiencia como entrenador, a Scaloni se le presentaría la chance de integrar el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, a quien acompaño al Mundial Rusia 2018 con la Selección Argentina. “De ahí me fui con (Jorge) Sampaoli al Sevilla, después vine a la Selección y no paré más”.

Su relación con Messi

El abrazo de Lionel Scaloni con Lionel Messi tras la final de la Copa América. (AFP)

En tanto, Scaloni manifestó la admiración que siente por Lionel Messi y destacó que el cariño que le profesa la gente por el hecho de ser “el mejor futbolista del mundo, sería mucho mayor si lo conocieran personalmente”.

“Mi relación con Messi es muy natural, pero también tiene que ver con que fuimos compañeros como futbolistas. Pero la gente lo quiere porque es el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, si lo conocieran personalmente, lo querrían mucho más”, confió Scaloni en la madrugada de este martes.

“Por ejemplo y eso demuestra lo que es para este grupo de la selección, la predisposición de los jugadores fue total para este tiempo en que sabían que venían de Europa a meterse en el predio de AFA y no salir para nada, y ninguno puso reparos en eso, pero justamente empezando por Lionel”, destacó.

El “método Scaloni” para fortalecer al grupo y qué siente al escuchar “La Scaloneta”

Respecto a la fórmula que implementa en el seno del plantel para fortalecer al grupo, Scaloni reveló que en las concentraciones con su cuerpo técnico arman “mesas redondas para que nadie esté en la cabecera”.

“Por ejemplo el otro día los jugadores pidieron hacer un asado solamente entre ellos y estuvo fenómeno”, explicó.

Lionel Messi detuvo a Rodrigo De Paul en los festejos contra los brasileños. (REUTER)

“Es que el futbolista de hoy sabe más cosas, es más vivo, y advierte si no le estás diciendo la verdad. Y por mi personalidad la imposición no va, sino que necesito que el jugador crea en lo que se le indica que quiere que hagamos”, refirió.

“Después, cuando hablan de la ‘Scaloneta’, esa es una expresión que tiene un significado de sentido de pertenencia. Por eso yo le digo siempre a los muchachos que disfruten de jugar, por ejemplo, una semifinal de Copa América como la que ganamos por penales ante Colombia, porque quizá sea un hecho que nunca más puedan vivir”, puntualizó.

Con información de Télam.