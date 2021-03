El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó este lunes al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por no condenar la situación en Formosa, donde remarcó que existe un “gobierno autoritario” y remarcó que vaticina una “escalada de violencia” también por los conflictos que se registran en otras provincias como Chubut.

“Eso es un gobierno autoritario. A mi me duele mucho que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragalla, viaje allá y diga que no pasa nada”, lamentó el referente social en declaraciones a radio Futurock.

Se refirió al viaje que realizó el funcionario nacional ante las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en los centros de aislamiento que creó el gobernador Gildo Insfrán para los pacientes con coronavirus y sus contactos estrechos.

En aquella oportunidad, a fines de enero, Pietragalla desestimó las acusaciones contra la administración del mandatario peronista y dijo: “No hay centros de aislamiento clandestinos en Formosa, es casi un chiste hablar de eso”.

Incluso, el secretario de Derechos Humanos de la Nación difundió la semana pasada un polémico comunicado sobre la represión policial de la policía formoseña contra un grupo de personas que se manifestaron en la capital provincial para rechazar la vuelta a la fase 1 del esquema de aislamiento social contra el coronavirus, con el que se aumentaron los límites para circular y llevar adelante actividades comerciales.

“En formosa están pasando muchas cosas y por más que sean del mismo partido tienen que tener claridad conceptual que primero están los derechos humanos y el derecho de los pueblos sobre cualquier partidismo”, le advirtió este lunes Pérez Esquivel a Pietragalla y el resto de los integrantes del gobierno nacional y del oficialismo.

El Premio Nobel explicó que él “hace muchos años” sigue la situación en Formosa. “El autoritarismo de Gildo Insfrán que no es nuevo esto. Hace 19 años que está en el gobierno. Reformaron la Constitución para eternizarse en el cargo”, remarcó.

Agregó que el de Formosa “siempre fue un gobierno autoritario” y opinó que “ahora se puso más en evidencia con las actitudes que está tomando, porque enfrentar la pandemia no es con la represión sino con el diálogo”.

Manifestantes protestan contra las medidas del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. (AP/Nathaniel Caceres)

“Llegó un momento en el que que están los estallidos sociales porque no hay diálogo con la población”, dijo en referencia a las protestas que se sucedieron en los últimos días y en las que se reclama una “Formosa libre”.

Pérez Esquivel no descartó que los acontecimientos puedan ser el inicio de “una escalada de violencia” y alertó: “Con la violencia no se resuelve nada”. “Lo que le diría a Gildo Insfrán, es que abra las instancias de diálogo con el pueblo. Es la única forma de solucionar los problemas y no con la represión. La represión trae más violencia, más dolor para el pueblo. Esto no lo va a resolver con la policía, lo va a resolver con el diálogo con sentarse en una mesa con sectores sociales”, apeló.

Y reiteró que si no se recurre a ese camino del diálogo con todos los actores sociales, se “va a generar una escalada de violencia”. Incluso, agregó que esa situación podría registrarse en otras provincias.

“Lo digo no solo por Formosa porque también hay estallidos en Chubut. Cuando un gobernante está al servicio del pueblo está contra el pueblo y eso lo tienen que tener claro. En el caso de Chubut está pasando esto. Estoy en comunicación con la provincia y vemos una situación que cada día va empeorando”, indicó.

El Premio Nobel también criticó la postura de la oposición y, sobre todo, la de la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien viajó a Formosa para sumarse a las protestas contra Insfrán.

“Bullrich lo que tiene que hacer es callarse porque cuando estuvo como ministra de Seguridad hizo desastres. Qué va a ir a liberar a Formosa. Lo que buscan es dañar. Me preocupa mucho lo que hicieron en Plaza de Mayo porque eso es la degradación de la política, colgar de la reja de Casa de Gobierno bolsas mortuorias”, agregó en relación a la escandalosa intervención de militantes de un sector del PRO identificado como “Jóvenes Republicanos”.

Por último, Pérez Esquivel dijo que “hay mucho odio y con el odio nada se construye”. “Les tienen que dar la vacuna contra el odio, incluso a Patricia Bullrich porque realmente tiene que vacunarse contra el odio”, completó.