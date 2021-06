Fue el 26 de junio pero del año 2011 cuando el club River Plate protagonizó el descenso a la segunda división del fútbol argentino ante Belgrano de Córdoba.

El Millonario empataba ese día 1-1 con Belgrano en el Monumental, tras un 2-0 en Córdoba y descendía a la segunda división por primera vez en su historia.

Del otro lado, el Pirata celebraría una de sus máximas proezas: ascender a primera división.

Y por supuesto, los fanáticos Xeneizes se prepararon para recordarle el momento de la caída a la B a su eterno rival.

En las redes sociales, los fanáticos de Boca mostraron un afiche que dice “10 años y todavía no me dijiste ¿Qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más”.

Por otra parte, a 10 años del ascenso ante River, Belgrano recuerda la “Pirateada del Siglo” con una camiseta especial

El conjunto cordobés lanzó una nueva remera en conmemoración a un nuevo aniversario del cruce ante el Millonario por la promoción del año 2011.

Pero los hinchas de River también tuvieron “algo” para decir y así le agradecieron a sus rivales.