“El delantero argentino Rogelio Funes Mori al nacionalizarse mexicano e integrar el seleccionado de ese país, le quita el trabajo a sus compatriotas” afirmó duramente Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano del siglo XX y ex goleador del Real Madrid. Además destacó que “también cuenta con el favoritismo del entrenador Gerardo “Tata” Martino, también argentino”.

“Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México, porque es el mejor país del mundo, pero resulta que ocupa una plaza laboral”, señaló Sánchez , director técnico del seleccionado mexicano entre 2006 y 2008, a la señal deportiva ESPN México.

El mayor jugador de México y ex delantero del Atlético y el Real Madrid, continuó criticando la llegada del mendocino Funes Mori, ex River y hoy en el Monterrey, al seleccionado: “Funes Mori dijo ‘agradezco muchísimo a México que me dio trabajo’, pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera”.

Sánchez, no solo fustigó a Funes Mori, sino que también fue muy duro con el entrenador argentino y actual DT del seleccionado mexicano el “Tata” Martino.

“Qué curioso que un argentino como Martino llame a Funes Mori’. Hay trampa para borrar a mexicanos de nacimiento con mayores capacidades. Los extranjeros son bienvenidos para vivir, tener familia, son bienvenidos como turistas, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino”.

Sánchez cree que hay jugadores mejores que Funes Mori y preguntó: “¿Me van a decir que Javier “Chicharito” Hernández o Carlos Vela no son mejores que él? En el seleccionado mexicano no se los permite, ahí hay trampa”.