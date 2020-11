Vicky Xipolitakis participó de “Por el mundo en casa” junto a Marley y se rió de ella misma y del escándalo que se armó cuando se filtraron sus chats pidiendo canjes.

Vicky también se tomó un tiempo para reflexionar y hablar sobre su hijo Salvador Uriel. "Para mí ser mamá es lo más lindo que me pasó en la vida. Salvi tiene mucho amor, eso es fundamental. Y mi familia es mi todo, él es un nene muy feliz, dice muchas palabras y es muy travieso pero muy inteligente. Es mi gran compañero. Soy 100% mamá", contó.

Sobre su exmarido y papá de Salvador, Javier Naselli, dijo: "Casi siempre me hablan mal del padre, y prefiero no decir nada, pero le agradezco que hicimos algo bueno que es el hijo que tenemos. No digo nada porque me deprimo".

Vicky Xipolitakis y su hijo, Salvador Uriel (Foto: Instagram)

Sobre los canjes, Vicky fue más allá y cantó un divertido "rap del canje", a las risas con Marley.

Algunos de los fragmentos más divertidos: