Hernan Drago, reconocido por ser uno de los hombres más lindos de Argentina, también se ganó su lugar en el mundo del espectáculo. Con sus participaciones en “Bienvenidos a bordo” (ElTrece), el programa conducido por Guido Kaczka, consiguió ganarse las risas y los corazones de miles de televidentes durante la pandemia. Además, nunca dejó de trabajar en campañas publicitarias de indumentaria y de ropa interior.

Hernán Drago durante una de las grabaciones de "Bienvenidos a bordo". (Instagram/@hernandrago)

El modelo de 45 años tiene más de medio millón de seguidores en las redes sociales y suele compartir con ellos algunas postales. Esta vez, decidió que era momento de hablar sobre su pasado. En una historia en Instagram compartió una imagen “retro”, donde tenía 25 años menos y una extensa cabellera.

La comparación de Hernán Drago (Instagram/@hernandrago)

La foto se hizo tendencia por las diferencias que muestra el joven en comparación al actual modelo. Pero esta no ha sido la única imagen que Drago decidió compartir en sus redes sociales, contando un poco sobre su infancia y adolescencia.

Hace un tiempo publicó una foto donde conductor tenía 14 años. Según él mismo cuenta, a esa edad sufrió de bullying por culpa de su sobrepeso: “Se reían, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacían llorar. Hoy lo recuerdo con mucho orgullo, ese gordito que fui me enseñó todo”, aseguró el famoso.

La foto que publicó Drago de cuanto tenía 14 años (Instagram/@hernandrago)

“Soy yo, en las tres fotos, la primera, a los 14 años, donde me burlaban, se reían, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacían llorar...hoy lo recuerdo con MUCHO orgullo, ese gordito que fui me enseñó TODO. La segunda, unos años después, con MUCHO esfuerzo en el medio, el espejo devolvía otra imagen y comencé a viajar por muchos países del mundo como modelo publicitario, muchas veces de ropa interior...”, expresó junto a la serie de fotos.

Hernán Drago en sus comienzos como modelo. (Instagram/@hernandrago)

Las dos fotos estuvieron acompañadas por una imagen actual y escribió: “Hoy cuando me cuesta conseguir algo, vuelvo a aquellos 14 años, a la foto uno, al que me enseñó entre otras cosas, a no bajar los brazos, a luchar por mis sueños, pero sobre todo me enseñó lo que es el RESPETO, que no importa si tenes 20kg de más o la panza marcada, nadie es más que nadie, uno es por lo que lleva adentro y por sus actos, no crean que la vida es como le dice esa gente que los burla, sin darse cuenta del daño que causan, si los burlan USEN esa energía de motor para conseguir sus sueños!”.