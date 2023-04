Hernán Drago vive en Nordelta. A pesar de ser un personaje público desde que era muy joven, ha logrado mantener su intimidad bastante resguardada de los paparazzi. Sin embargo, todo siempre sale a la luz. Por ejemplo, sus seguidores saben que convive con su ex, Bárbara Cudich, en una original casa en Nordelta.

De hecho, ella fue quien diseñó y se ocupó de la construcción de la casa de 510 metros cuadrados en la que la dupla vive con sus dos hijos. El edificio tiene dos plantas y es única... Tanto, que ha ganado un premio por su estilo.

Así es la original casa de Hernán Drago en Nordelta Foto: Gentileza

Además de ser original, el diseño de la casa de Hernán Drago es funcional y elegante. Tiene espacios amplios con grandes ventanales que le dan continuidad al paisaje, un detalle no menor ya que se encuentra muy cerca del lago.

La construcción combina hormigón y madera en un justo equilibrio entre modernidad y calidez. El quincho y la pileta son dos de los hits de la casa que recibió una mención de honor en los Architecture MasterPrize, uno de los más importantes reconocimientos en el rubro.

El motivo por el que Hernán Drago vive con su ex

Hernán Drago y Bárbara Cudich estuvieron juntos por 19 años y tienen dos hijos en común: Luka y Lola. En 2019 el modelo confesó que habían tomado la decisión de separarse. “La vida da muchas vueltas y yo soy un tipo constructivo. Si me tengo que sacar el anillo es porque la vida me quiere enseñar algo. No quiero tomar esto como un fracaso, sino como una hermosa historia de amor de 19 años que ha dejado dos hijos hermosos, y desde ahí construyo para adelante”, reveló en una entrevista en Pampita Online.

Entonces, el se fue a un departamento muy cerca de allí, pero con las restricciones de la pandemia revisó la decisión y regresó a la casa en un barrio privado de Nordelta. “La idea es vender la casa para que el día de mañana cada uno tenga su lugar. Pero bueno, con esto de la cuarentena no podemos hacerlo, entonces decidimos convivir porque nos llevamos muy bien nosotros y con nuestros hijos”, contó él en una entrevista.