Desde en Nordelta, Silvina Escudero lloró por los carpinchos: “Van a morir por las heladas”

La polémica por la superpoblación de carpinchos en Nordelta no cesa. La primera en contarlo fue Natalie Weber en Desayuno Americano. La conductora contó que en los alrededores de su casa viven 200 ejemplares de ese roedor, que le “rompen todo” y que tuvo que remodelar algunos accesos para evitar que entren a su propiedad. Ahora, la modelo Silvina Escudero, también vecina del barrio y reconocida por su amor a los animales, se sumó a la polémica.

En una nota con Intrusos (América TV), opinó: “No se trata de si el carpincho es bueno o malo, si molesta o no. El carpincho no molesta. Los humanos podemos convivir con ellos. El problema es otro, es la sobrepoblación y el aumento tan rápido que hay”.

Luego agregó: “Los carpinchos son herbívoros, son roedores que viven en espejos de agua. Nordelta está lleno de lagunas y lagos, hace 22 años se entregó el primer lote. Acá no tiene a su depredador natural, que es el yaguareté, no hay. Por eso esto sucede en Nordelta y no en otros lugares. Las hembras paren tres veces al año y en cada parto tienen de 8 a 10 crías. Imaginate la cantidad de crías que hay anualmente”. Por último sugirió que la solución sería esterilizar a las hembras.

Silvina Escudero habló sobre la superpoblación de carpinchos en Nordelta en "Intrusos". (Foto: captura de pantalla)

Tras su participación televisiva, Escudero publicó videos en sus historias de Instagram. La morocha volvió a admitir que se había invadido el territorio del animal ya que antes de la edificación de Nordelta las tierras eran humedales. “Los desplazamos de su hábitat”. Firme, siguió: “Se viene el frio, las heladas, van a morirse porque no van a poder alimentarse dada la cantidad que son”.

La circulación de carpinchos vuelve a crecer considerablemente por las bajas temperaturas. (Gentileza Clarín)

Emocionada, continuó: “Tengo ganas de llorar. Me emocionan sus mensajes. Tanta gente del interior, de otros lados me escribe y me pide que los trasladen, que allá hay un montón de campo. Amo que busquen solución en vez de quejarse”.

Silvina Escudero defendió a Natalie Weber

A través de sus historias, Escudero también aprovechó para defender a Natalie, muy critica por sacar el tema a la luz: “Quiero tirar una lanza buena a Natalie Weber. Es re buena mina”.

Para cerrar, expresó: Nunca habló mal de los carpinchos. La sacaron de contexto. Deberían dar vergüenza las amenazas que le hacen. No se merece eso. Quiero defender a Natalie”.