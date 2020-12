Yanina Zilli es etiquetada como “la mujer que más conoció a Emilio Disi” y se robó los corazones masculinos con su paso en diversos programas, donde el público pudo apreciar su figura esbelta. El más aclamado de ellos fue “Rompeportones”, el programa humorístico de Hugo Sofovich emitido en 1998 encabezado por Emilio Disi y Miguel Del Sel.

Son recordados los sketchs de “El hospital”, “La comisaría”, “Teleteatro Breve (malo pero cortito)”, “El novio de la nena”, “Tenes razón”, “El levante” y el noticiero ficticio “Actualidad caliente” (presentado por Pipo Cipolatti) y tantos otros más, donde Yanina Zilly se puso al público en el bolsillo.

Yanina Zilly en "Rompeportones" youtube.com

Hoy tiene una cuenta de Instagram con apenas dos mil seguidores, donde en la mayoría de sus posteos compartió sus tiernas vacaciones en Walt Disney World junto a su hijo. Se la ve muy feliz, disfrutando de la vida en familia y con pocas intenciones de volver a las cámaras.

Yanina Zilly en Disney junto a su hijo Instagram/@yzilli

Yanina Zilli en Disney Instagram/@yzilli

Si bien la actriz se encuentra alejada del mundo de la televisión, hizo polémicas declaraciones sobre Juan Darthés y Fabián Gianola donde denunciaba su machismo. En “Incorrectas” contó un episodio que vivió junto a Juan: “Yo fui por un programa y logré mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Obvio, siempre con la minifalda y siempre mostrando, pero hice un papelito de policía, muy lindo. Yo no era una nenita, más bien era una bomba. En aquel momento no sabía como sería dar un beso en una escena...”.

Yanina Zilli pronto.com.ar

Y continuó con el relato sobre la escena que tuvo que hacer con Darthés: “Era un beso, no sabía que era tan real todo. Es que me metió la lengua hasta la garganta. Me lengüetió todo. Pasó entre ambos, pero me sorprendí. Ahí dije ‘mirá vos los actores’ . Yo pensé que era normal en su momento y dije bueno será así ‘se mandan lengua a morir’. Pero insisto, yo no era una nena, ya tenía 27 o 30 años y el tenía seis o siete años más que yo”, aclaró, restándole importancia a la situación.

Sobre Gianola, manfiestó: “Era un bocón, decía ‘Me curtí a esta, a la otra””. Luego prosiguió: “Una vez llegué al teatro y me dijeron ‘Fabián dijo que con vos pasó algo’, cuando Fabián bajó, le digo " Fabi, ¿En qué momento estuve con vos porque habré estado borracha, no se si como la tenés?, lo que tenía era eso”.