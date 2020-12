La alta exposición en los medios que le generó su trabajo hizo que Dana Fleyser pase del estrellato al bajo perfil, donde lo único que hace es compartir a través de las redes su vida en Estados Unidos. Hoy la actriz tiene 52 años y siempre será recordada como una de las figuras de “Rompeportones”, el programa humorístico de Hugo Sofovich emitido en 1998 encabezado por Emilio Disi y Miguel Del Sel, donde logró deslumbrar al público argentino.

La flamante rubia nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, y allí vivió hasta los quince años, edad en la cual se mudó junto a su padre catamarqueño y su madre santiagueña a la localidad de José C. Paz, aunque muy poco tiempo después se instaló sola en Moreno.

Hoy se encuentra radicada en Estados Unidos, en San Francisco, y en su cuenta de Instagram se puede apreciar la rutina que lleva hoy en día: esquí, paseos en 4x4 por los valles de Colorado, escalar montañas con amigos, y sobre todo, su pasión por los animales.

Dana Fleyser comparte algunas fotos en su cuenta de Instagram. (Instagram/@DanaFleyser)

“No me Importa si un animal es capaz de razonar .Solo se que es capaz de sufrir ,y por ello lo considero mi prójimo” es la frase de cabecera que tiene la ex vedette en su cuenta de Instagram. La mayor cantidad de sus publicaciones son de paisajes soñados en Colorado, donde se la puede ver disfrutando del esquí y a la vez, apreciar la nieve digna de una postal. Claro está que extrañar Argentina no es algo que esté en sus pensamientos.

Dana Fleyser y su vida en Estados Unidos Instagram/@danafleyser

Recordemos que la actriz comenzó su carrera en 1997 cuando descubrió, en un reconocido diario, que el genial comediante Enrique Pinti buscaba vedettes, acróbatas y bailarinas para integrar el show que realizaría en el Teatro Maipo. Luego le llegó la oportunidad de Rompeportones y a partir de ahí, las cámaras jamás le quitarían el lente de encima.

En 2020 cumplió, ¿25 años? según indicó la torta (Instagram/@DanaFleyser)

El perro es uno de los protagonistas de la mayoría de las fotos de Fleyser. (Instagram/@DanaFleyser)

Dana Fleyser en Las Vegas. (Instagram/@DanaFleyser)