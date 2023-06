De su noche con Luis Miguel a la vez que metió a Palermo en el baúl del auto: así está hoy Yanina Zilli, la actriz conocida por “Rompeportones”

Yanina Zilli es conocida como “la mujer que más conoció a Emilio Disi” y se robó los corazones con su paso en diversos programas. El más aclamado de ellos fue “Rompeportones”, el programa humorístico de Hugo Sofovich emitido en 1998 encabezado por Emilio Disi y Miguel Del Sel.

Son recordados los sketchs de “El hospital”, “La comisaría”, “Teleteatro Breve (malo, pero cortito)”, “El novio de la nena”, “Tenes razón”, “El levante” y el noticiero ficticio “Actualidad caliente” (presentado por Pipo Cipolatti) y tantos otros más, donde Yanina Zilly se puso al público en el bolsillo.

Yanina Zilly en "Rompeportones" Foto: youtube.com

Hoy tiene una cuenta de Instagram con miles seguidores, donde varios de sus posteos compartió sus vacaciones en Walt Disney World junto a sus hijos y también fotos en Miami. Se la ve muy feliz, disfrutando de la vida en familia y con su nueva vida en Mar del Plata.

La ex vedette Yanina Zilli junto a su hija

Si bien la actriz se mantuvo alejada del mundo de la televisión por varios años, hizo polémicas declaraciones sobre Juan Darthés y Fabián Gianola donde denunciaba su machismo.

Yanina Zilli en Disney Foto: Instagram/@yzilli

En “Incorrectas” contó un episodio que vivió junto a Darthés: “Yo fui por un programa y logré mi sueño de ser actriz porque me quedé por 15 capítulos. Obvio, siempre con la minifalda y siempre mostrando, pero hice un papelito de policía, muy lindo. Yo no era una nenita, más bien era una bomba. En aquel momento no sabía cómo sería dar un beso en una escena...”.

Así está hoy Yanina Zilli, la actriz conocida por “Rompeportones” Foto: (/@yzilli)

En diálogo con La Nación, la exvedette dio detalles sobre sus romances con Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini. “Disfruté intensamente cada etapa de mi vida. Me convertí en madre a los 36 años y ahora, cuando me dicen que debería tener una pareja porque estoy soltera, les respondo que ya viví mi vida a pleno, estuve con quien quise cuando era joven y me di todos los gustos. Desde que soy madre, mis hijos me acompañan a todas partes. Todo son momentos, todo se va acomodando”, asegura.

Así se ve hoy Yanina Zilli. Foto: Instagram

“Tuve una noche de amor con Luis Miguel, fue algo pasajero. En ese momento, no era tan conocida. Silvia Pérez me invitó a un cóctel en un hotel, fui y cuando entré, Luis Miguel se quedó asombrado por mi apariencia. Permanecí un rato, ya que tenía que grabar, y cuando me preparaba para irme, el representante de Luis Miguel vino a decirme que él quería hablar conmigo un poco más. Y así tuve una noche de amor con él. Se notaba que no estaba acostumbrado a tratar con mujeres, era muy reservado, una persona encantadora pero no era mi tipo. También tuve una relación con Martín Palermo, y todos hablaban de cómo en una ocasión lo saqué de mi casa escondido en el baúl de un auto”.

Quién es Ornella, la hija de Yanina Zilli

Hace un tiempo y para sorpresa de muchos televidentes del programa “Por el Mundo”, durante la visita de Marley y Susana Giménez a Miami, ambos recorrieron la mansión Versacce, donde los recibió una joven que no pasó desapercibida.

Ella es Ornella, la hija de Yanina Zilli. (Foto: Instagram).

Se trataba de Ornella, la hija de Yanina Zilli. Orne es muy activa en su Instagram, cuenta con miles de seguidores y con estos comparte distintas publicaciones.