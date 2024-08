Hernán Drago reveló que aceptó dinero para tener relaciones y en qué lo gastó: “Empezó en mil dólares...”

Hernán Drago es un modelo argentino con gran trayectoria en las marcas y pasarelas más importantes del país y del mundo. A lo largo de los años formó parte de diferentes programas de entretenimiento, eventos y campañas que le dieron gran prestigio como ingresos económicos.

Hernán Drago estuvo de invitado en el programa de televisión “La noche perfecta”, donde habló de su carrera, los momentos importantes que vivió con esta y las propuestas tanto buenas como malas que obtuvo a lo largo de los años.

Hernán Drago contó cuánto dinero le ofrecieron a cambio de sexo Foto: instagram/hernandrag

Hernán Drago contó sobre la propuesta íntima que le hicieron

Sebastián Wainraich, conductor del programa, le preguntó: “¿Te ofrecieron dinero para tener relaciones sexuales?”. A lo que el Hernán Drago respondió sincero: “Sí. Eso fue en otro país, en Ecuador. Una mujer. Yo era la imagen de una fragancia internacional y habían sorteado que quienes ganaban un concurso se sacaban una foto con el modelo”.

A continuación, el modelo siguió relatando el momento: “Y habían resultado 10 ganadoras de 2 mil personas que había en el salón. Entonces, mientras yo estaba en el escenario sacando fotos una señora se me arrima y me dice: ´qué bonito sos´, a lo que yo respondo ´gracias´ y ella me dice ´no, gracias no. ¿Podemos hacer algo? ¿Pasar una noche juntos? Por ejemplo´”.

Hernán Drago contó que le ofrecieron plata por tener relaciones sexuales con él Foto: instagram/hernandrago

Asimismo, Hernán contó que le respondió y cuál fue la propuesta de dinero que le ofreció la mujer. “Le dije que muchas gracias y me dijo que era una mujer adinerada y podía pagar”, comentó el modelo.

“Después que me dijo que era una mujer adinerada y podía pagar le pregunté de cuánto estábamos hablando. Lo que fue interesante fue cómo aumentó la oferta. Empezó en mil dólares y llegó a diez mil. Ahí cambié el auto”, señaló Hernán Drago sobre el dinero.

No es la primera vez que el modelo cuenta las ofertas que recibió, hace unos días recordó que le habían pedido un saludo y de regalo le mandaban una docena de chorizos.