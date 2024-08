“Me tenía…”, la llamativa confesión de Nico Occhiato sobre el supuesto romance con Graciela Alfano

Nico Occhiato es actualmente uno de los conductores más reconocidos del ambiente del streaming. Sin embargo, el creador de Luzu TV ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación. Algunas de ellas relacionadas a sus romances y vida privada.

Primero fue Flor Vigna, luego su relación con Nati Jota que generó ciertas especulaciones acerca de si era todo parte del show o realmente pasaba algo más entre ellos. Finalmente, tras los fuertes rumores, la confirmación de romance entre Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña causó una gran repercusión y acabó con las sospechas.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, ¿comprometidos? La teoría de Juariu (Captura de pantalla)

Desde hace varios meses, Nico Occhiato y Flor Jazmín se muestran como una pareja absolutamente consolidada. Aunque esto no impidió que Ángel De Brito le recordara un supuesto romance al conductor de Luzu.

Qué dijo Nico Occhiato sobre su supuesto romance con Graciela Alfano

En una charla mano a mano, ambos conductores hablaron de todo, incluso de romances. En su paso por el canal de streaming de Ángel De Brito, Nicolás Occhiato reveló detalles de su vínculo con Graciela Alfano.

En su paso por Bondi, el programa de streaming del conductor de LAM, Nico Occhiato recordó un viejo rumor de romance con la ex vedette. Las versiones de una posible relación amorosa entre ambos surgieron en 2021, cuando él conducía el programa Todo Puede Pasar, y Alfano estaba como jurado. En aquel entonces, comenzaron a circular las teorías de que habrían tenido algún acercamiento detrás de cámara.

Filoso como siempre, Ángel De Brito no dejó pasar la oportunidad y le soltó la bomba a su colega. “¿Cómo sobreviviste a Graciela Alfano?”, le consultó sin vueltas. Lejos de esquivar la pregunta, Nico Occhiato tuvo palabras de elogio para la actriz y modelo.

“Aprendí mucho con Graciela. Muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba post programa y me tenía una hora diciéndome cosas”, confesó el creador de Luzu TV.

Nicolás Occhiato trabajó con Graciela Alfano en el programa "Todo por ganar". (Collage web)

Rápidamente, Ángel fue directo al hueso y le recordó los rumores del supuesto romance. “Apareció en LAM diciendo que en un camarín...¿te acordás?”, preguntó sin vueltas. “Eso es mentira”, sostuvo Occhiato. Aunque aclaró que si fuese verdad tampoco lo contaría y agregó: “Al principio me enojaba pero ahora entiendo todo el juego, lo consumo y me divierte”.