Matilda Blanco se quebró al contar cuál es la cirugía estética que le dejó secuelas de por vida

Matilda Blanco es una de las estilistas más reconocidas de Argentina. La asesora de imagen y especialista en moda se ha destacado en el ambiente de la televisión. Además, a lo largo de su trayectoria, supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Incluso, en más de una oportunidad fue noticia por diferentes motivos relacionados a su vida personal.

Recientemente, Matilda Blanco conmovió a todos al aire en LAM al recordar la cirugía estética que le complicó la vida. En el programa de Ángel De Brito, la asesora de estilo reveló la grave secuela que le quedó desde entonces.

Todo surgió a raíz de la detención del conocido cirujano, Cristian Pérez Latorre, quien operaba sin la habilitación correspondiente pero que logró quedar en libertad luego de pagar una millonaria fianza. Al aire, Matilda Blanco se quebró y contó su experiencia con una cirugía estética que se hizo y le trajo graves problemas de salud.

Matilda Blanco Foto: (Instagram/@matildablanco)

La cirugía estética de Matilda Blanco que le arruinó la vida

Según ella misma contó, en 2018 Matilda se sometió a un procedimiento quirúrgico estético conocido como dermolipectomía. Sin embargo, esta operación no resultó como esperaba y tuvo grandes consecuencias en su vida.

“Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Tuve que vivir con esa hernia un tiempo largo, estuve fajada mucho tiempo porque me moría el dolor”, reveló Matilda Blanco.

“Tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo y finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran el aire. Todo fue muy doloroso, muy tremendo, y no pude probar que me habían hecho esto”, señaló con angustia.

En su conmovedor relato, Matilda comentó que “la aseguradora y la médica, que no daba nunca la cara, me habían ofrecido 50 mil pesos como compensación”. Lejos de ocultar su dolor, la estilista enfatizó: “Me pone re mal, chicos, me re angustia, no saben… La pasé tremendamente mal, muy mal”.

Además, contó que esta misma profesional de la salud le hizo otra operación sin su consentimiento que le trajo graves secuelas. “No conforme con eso, sin haberme pedido permiso, me hizo una pequeña lipo en las rodillas y me absorbió las linfas, y yo quedé con problemas linfáticos para toda la vida”, dijo con dolor.

“Tuve que hacerme muchos estudios de mucho sufrimiento. Chicos, no saben lo que sufrí. Es muy complicado no investigar sobre el médico o no saber quién es el cirujano”, concluyó intentando llevar un mensaje de concientización.