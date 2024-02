El duro relato de Matilda Blanco sobre su lucha por ser madre: “Fue bastante frustrante”

Matilda Blanco es la asesora de imagen más conocida de los medios de comunicación, que con su carisma logró ser panelista de distintos programas de entretenimiento, además de dar su opinión especializada en temáticas de moda.

Actualmente, la experta en moda se encuentra de panelista en LAM, en donde opina de otros famosos y las noticias de la farándula local. Esta vez fue ella quien decidió abrir su corazón y contar un momento doloroso de su vida.

La confesión de Matilda Blanco sobre sus intentos por ser madre

En el ciclo televisivo que conduce Ángel de Brito estuvo de invitada Carmela Bárbaro, quien contó su experiencia en los tratamientos de fertilidad y cómo logró ser madre soltera después de haber tenido una primera hija en pareja.

“El tipo te cobraba siete intentos porque él decía las mujeres hacen dos intentos, se quedan sin plata y dicen ‘no puedo quedar embarazada’. Y las posibilidades de quedar embarazada son del 13%, es nada. Entonces, la que queda embarazada en las primeras tres, le salió caro; a la que queda en la siete, le salió barato”, contó Carmela Bárbaro sobre su experiencia con el profesional que la atendió.

“Me dijo yo te garantizo que vos vas a estar tranquila, porque los nervios de ‘me queda un intento, porque se me acaba la plata’, son enormes. Y yo quedé en el segundo”, agregó la periodista.

En ese contexto, Matilda se sinceró y habló sobre su experiencia: ”Yo hice el tratamiento, e hice 6 intentos, pero bueno, no quedé embarazada. Fue bastante frustrante. Porque no es siempre tan romántico tampoco. Así que sufrí bastante”.

Ante sus declaraciones, el conductor quiso saber si decidió hacer los tratamientos sola o en pareja, Matilda comentó: “Los hice acompañada, pero el último ya me estaba separando”.

Matilda Blanco contó cómo vivió los tratamientos para ser madre

Luego contó emocionada el difícil momento que pasó cuando no logró quedar embarazada y su expareja fue duro con ella: “Digamos la que pone el cuerpo es la mujer, pero no es nada romántico para el hombre. Me dijo ‘Yo necesito tener un hijo de manera romántica’. Es una frase que no me la voy a olvidar nunca en la vida porque fue tan dolorosa. Y yo estaba poniendo tanto”.