La mamá de Zoe reveló cómo será su ingreso a Gran Hermano 2024: “No esperen que entre de madre amorosa”

Zoe Bogach es una de las 11 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024 y a pesar de que al principio pasó desapercibida para la audiencia y el resto de los jugadores, actualmente, se encuentre dentro del grupo de las “superpoderosas” junto a la uruguaya, Rosina.

Zoe se llevó bien con la mayoría de sus compañeros y se ganó a una parte de la audiencia por su tranquilidad y sencillez. De todas maneras, desde afuera de la casa, su mamá, Aixa Abasto, tomó relevancia por apuntar contra otros jugadores, defender a su hija y realizar de campaña para que se vayan participantes que no consideraba que sumaban a Zoe.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2024 junto a su mamá, Aixa Abasto Foto: Instagram Aixa Abasto

En los últimos días, se filtraron audios que serían de la mamá de Zoe contra Santiago del Moro, la producción, María Becerra y otros participantes del reality. Y, en esta oportunidad, se filtró un nuevo audio que sorprendió a las redes sociales, ya que Aixa arremete contra su propia hija.

Zoe de Gran Hermano 2024 recibió comentarios negativos de su propia madre.

En el audio comienza comentando cómo sería la dinámica de “congelados”, según avisos de la producción. Aixa dijo: “Me llamó la productora para decirme que la semana que viene anuncian lo del congelado, que será por sorteo y se sale Zoe sorteada, me quieren a mí adentro”.

Los fuertes comentarios de la mamá de Zoe de Gran Hermano 2024.

Luego explicó que le dijeron que ella entraría a decirle algo puntual y ella se negó: “No, entro a cagarla a cachetadas. No esperen que entre de madre amorosa porque solo le voy a dedicar 10 segundos de madre amorosa, el resto la voy a cachetear por donde sea para que reaccione”.

Frente a esto, la producción le comunicó que Zoe está muy bien y Aixa continúo: “Hay cosas que no me gustan. Tenes 100 cámaras, pelotu**, ¿qué estás haciendo que no funcionas? Te está viendo un país entero. No esperen que yo entre a decirle ‘mi amorcito’”.

Cuándo ingresan los nuevos participantes de Gran Hermano 2024

El próximo domingo 25 de febrero será la gala de repechaje y de los 11 participantes eliminados, algunos tendrán la oportunidad de volver ingresar a la casa de Gran Hermano 2024 por decisión del público. Además, ingresarán nuevos jugadores. Aún no hay confirmación de la cantidad de jugadores que entrarán.