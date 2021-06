Una joven vegana comió un pan relleno con salchicha que le sirvieron por error, y asegura que quedó traumada “de por vida”. Se trata de Sharleen Ndungu, de 20 años.

La chica fue a comer a “Greggs”, una panadería de la ciudad de Canterbury, en Kent (Inglaterra), y pidió un pan relleno vegano, pero por error, le sirvieron otro, que tenía salchicha entre sus ingredientes.

Sharleen Ndungu (Web)

Ella explicó: "No comí carne en años. Cuando me di cuenta, me empezó a doler la panza y el corazón se volvió loco​. Me entró el pánico porque eso sólo ocurre cuando consumo carne, pero no cuando como otros alimentos. Ahora estoy traumatizada de por vida".

Ante el error, y el reclamo de Sharleen, el comercio le ofreció disculpas y una compensación económica, pero ella la rechazó.

Le sirvieron pan relleno con salchichas. (Web)

"Hay gente que es alérgica al cerdo y puede morir por un error tan estúpido. Mi elección es no consumir carne porque causa cáncer. Esta elección me fue vulnerada", dijo la chica a un medio local.

Además dijo que, tras esta situación traumática, no querrá volver a comer alimentos que no hayan sido preparados por ella.