El precandidato a diputado nacional, el radical Rodrigo de Loredo que encabeza la lista de “Cambiando juntos” con el precandidato a senador, Luis Juez en las PASO, recorre el departamento San Justo y visitó la localidad de Miramar de Ansenuza, y dijo: “Estamos en una campaña corta compleja porque la gente está con otros problemas que la angustian, la gente está con hambre, están con miedo, nosotros tenemos esta misión de tratar de llegar con un argumento político de por qué vale la pena que se involucren, por qué vale la pena que participen de una primaria abierta”.

El encuentro se llevó a cabo durante la tarde del miércoles en Parrilla Marchetti, en el lugar se hizo presente, en representación del Centro Comercial de Miramar de Ansenuza, Ovidio Castellino, el cual exhibió el proyecto del Parque Termal Mar Chiquita ante los mismos y dijo: “Con este proyecto queremos romper la estacionalidad y que Miramar trabaje todo el año, los mozos fuera de temporada tienen que trabajar de albañiles”.

De Loredo reclamó tras la falta de apoyo del proyecto del Parque Termal: "No esta recibiendo acogimiento ni de los Gobiernos provinciales". Vía Ansenuza

Ante la pregunta de Loredo sobre la participación de la municipalidad de Miramar de Ansenuza en el proyecto, Castellino respondió: “La Municipalidad solo nos corre los inversores”. También, solicitó que “se eleve el proyecto para una futura ley provincial para llevar a cabo este tipo de emprendimientos”.

Por otro lado, de Loredo sumó críticas al Gobierno nacional por la foto de los festejos de fin de año entre diputados y referentes del Frente de Todos durante la cuarentena:” Necesitamos dirigencia que no se crea dueña de privilegios que no viva en una burbuja y que crea que las instrucciones que les da a la sociedad no son para que ellos las cumplan, no es menor, Cristina lo quiso minimizar, pero son sistemáticos episodios”.

Rodrigo De Loredo junto a integrantes de su lista "Cambiando Juntos" en Miramar de Ansenuza Vía Ansenuza

Finalizó la entrevista explicando el porqué de su foto sosteniendo un zapato y expresó: “Es un acto de absoluta inmoralidad y de falta de empatía, se me ocurrió representarlo de esa forma”, argumentando tras la viralización de las fotos y videos en Olivos.