En la localidad de Miramar de Ansenuza, la Escuela Primaria Jerónimo Luis de Cabrera publicó en la red social Facebook un mensaje comparando la legalización del aborto con la pena de muerte. Lo llamativo de esta acción, es el mensaje violento y que se comparte desde un “viral” , teniendo en cuenta que las personas que abarca esta institución son docentes preparadas para emitir sus posturas con mayores fundamentos.

Esto sucedió luego de que se promulgara la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la madrugada de este miércoles y rápidamente empezó a viralizarse a través de las redes.

Fabiana Nocco, delegada de UEPC departamento San Justo, dio su opinión: “Las escuelas no pueden hacer publicaciones ni tomar posicionamiento sobre un tema en particular. Las instituciones escolares tiene redes sociales para comunicar actividades que tengan que ver con hechos pedagógicos, pero nunca pueden publicar un pensamiento personal, individual. Las escuelas están formadas por actores políticos con pensamientos personales pero no lo pueden traducir en las instituciones”.

desde la institución, la explicación fue que se trató de un error: “una persona que administra las redes volcó una opinión personal creyendo que estaba en su perfil y resulta que estaba en el perfil de la escuela”, comunicaron.