A pocos días del arribo al país de la primera de las tres vacunas que utilizará Argentina para comenzar su campaña de inmunización contra el Covid, el sabio especialista, asesor nacional e internacional, Hugo Luis Pizzi, defendió la vacunación como la posibilidad mas inmediata de superar la pandemia del coronavirus.

Lo hizo en el marco de una Conferencia Nacional sobre el “Covid-19 y Vacunas”, a la que asistieron vía online profesionales, estudiantes y personal de la salud, autoridades gubernamentales, medios de prensa y público en general.

El evento fue presentado por el intendente local, Carlos Martín Guzmán, con la organización de los legisladores departamentales Alejandra Piasco (San Justo) y Juan Blangino (Río Primero). Pizzi fue convocado nuevamente para brindar esta exposición, luego del interés que suscitó la presentación que se realizo a finales del mes de noviembre.

Para comenzar Pizzi, entregó a la localidad de La Para su Doctorado en Honoris Causa que recibió recientemente. “Porque el hombre de La Para se transformo en un emblema de la lucha contra el Covid”, reza parte de los considerandos de esta distinción que fue entregada por la Universidad de La Rioja y avalada a nivel internacional. Cabe destacar que todos los reconocimientos que recibió en el orden internacional y nacional el facultativo, están resguardados por decisión personal en la localidad donde nació.

La respuesta al impacto del hombre en la naturaleza

Para contextualizar, Pizzi destacó que éstas enfermedades surgen por el impacto negativo que la acción del hombre hace sobre la naturaleza: “Cuidado con estas cosas, cuidemos el bosque nativo”, indico el facultativo.

También volvió a poner en énfasis la importancia del uso del plasma como tratamiento para la enfermedad: “Es algo milagroso, es increíble como inmediatamente la persona que esta transitando la enfermedad mejora”, dijo en este sentido.

Sobre la evolución a nivel mundial de la ciencia respecto a lucha contra la pandemia, dijo que: “Este trayecto con la enfermedad ha sido un aprendizaje increíblemente complicado, porque no había nada escrito”.

Al respecto dijo que hay que preocuparse por las secuelas que deja la enfermedad: “El virus impacta en el cerebro, en el pulmón y en el corazón. Son pocos los casos donde no quedan daños”, remarcó destacando entre estos a nivel cerebro la pérdida de memoria, trastornos de ansiedad, insomnio y demencia, como así también daños pulmonares, en tanto que a nivel corazón la arritmia y la miocarditis. “Vale la pena cuidarse no solo para evitar la enfermedad, para evitar las secuelas. Una vez sorteada no va a ser el mismo de antes”, sentenció Pizzi.

Hay que vacunarse

Ante la inminencia de la llegada al país de las vacunas, el especialista destacó la importancia de la vacunación como método para terminar con la enfermedad. Remarcó que históricamente hubo temor por vacunarse y se preguntó qué pasaría en el país si no se vacuna, ante la posibilidad de una segunda ola de la enfermedad.

“Nunca vi vacunas hechas con tanta rapidez, con un sistema tan novedoso y que sean tan efectivas”, aseguro respecto a las que se están elaborando y llegaran a nuestro país. “Cuando hablamos más del 90 por ciento de eficiencia en una vacuna es bíblico. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una vacuna que suba tan rápido los anticuerpos”, aseguró en referencia a la vacuna rusa que en pocos días llega a la Argentina. También remarcó que se espera que a mediados del año próximo la oferta de vacunas sea muy amplia.

En cuanto a las críticas que surgen generando temores sobre el uso de las vacunas remarco: “Les pido que sean crédulos, todos estamos trabajando para superar esto”, dijo. “Es el principio del fin de la enfermedad”, concluyó el reconocido facultativo.