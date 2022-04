Alicia Ghisla conoce mejor que nadie las calles de Bariloche, las cuales recorre hace 40 años vendiendo diarios. Con una delicada situación económica, la mujer se las ha arreglado para vivir en su casa, que no cuenta con luz, calefacción ni baño. Es por esto que se lanzó una colecta para que viva en mejores condiciones.

Si bien ha tenido que afrontar situaciones difíciles, la mujer de 54 años igualmente decidió cursar la escuela primaria. Su objetivo es aprender a leer y escribir, y busca poder terminarla.

Su trabajo nunca tuvo feriados, pero aún así cada vez se le ha hecho más difícil llegar a mes y terminó acudiendo a una pequeña pensión. “Cobro once billetes de mil pesos”, explicó Alicia en diálogo con El Cordillerano. El panorama empeoró todavía más cuando su madre quedó en sillas de ruedas y solo tuvo la opción de trabajar los domingos para cuidarla.

Alicia, la canillita de Bariloche que vive sin conexión eléctrica ni baño, y usa el calor del horno a gas para enfrentar el frío. Foto: Facundo Pardo

Tiempo atrás el municipio le había enviado chapas para arreglar su techo. Lejos de ayudarla, las paredes de su hogar terminaron repletas de manchas de agua. “Vino un hombre que me cobró casi cuatro mil pesos, pero quedó todo mal hecho, no solo sobresalen los clavos para abajo, sino que entra agua por todos lados”, recordó la mujer.

Le brindarán un hogar a Alicia, la canillita que vive sin agua, luz y calefacción

Si bien en la ciudad Alicia es muy conocida por recorrerla cotidianamente, sin importar el clima o el día, la historia detrás de ella se dio a conocer hace poco tiempo atrás. Tomando conciencia de las precarias condiciones en las que vive, surgió una iniciativa solidaria para que pueda tener un hogar digno.

Se organizó una gran colecta, y gracias al gesto de una empresa, la tan querida canillita de Bariloche tendrá un departamento y podrá vivir como merece.

En su casa Alicia no tiene conexión eléctrica. Cuando quiere prender y apagar la luz, tiene que sacar y poner el foco. Foto: Facundo Pardo

“Amar y ayudar a Alicia” es el grupo de personas que se propuso ayudar a la trabajadora. Tras la difusión de su historia, un vecino del lugar y maestro mayor de obra, Gustavo, decidió mover piezas en el asunto.

El hombre relató: “Una mañana mi señora me mostró la nota de Alicia en el diario, enseguida llamé a mi patrón y me dijo que me organizara con los muchachos”. Se trata de la empresa Valdiviezo Construcción y mantenimiento, la cual se comprometió a colaborar.

La casa de Alicia esta repleta de cajas que evitan que las paredes se caigan. Tampoco tiene baño por lo que tiene que ir contantemente a la casa de su madre para poder usarlo. Foto: Facundo Pardo

Determinaron una cifra elevada de dinero para la compra de materiales. Además, ofrecieron ayudar con trabajadores para la mano de obra: primero harán la base, luego destinarán dos albañiles suyos y, llegado el momento, también carpinteros y electricistas.

Gustavo fue junto a su compañera a conocer el hogar de Alicia. Una vez allí, contó lo que sintió: “Apenas entré me puse muy mal, soy hijo de un obrero y de golpe me llevó a mi infancia, no lo podía creer”.

Los planos de la casa que le harán a Alicia, la canillita de Bariloche que no tiene luz, baño ni calefacción. Foto: El Cordillerano

El plano ya ha sido diagramado: Alicia tendrá una cocina con comedor pequeño, un pasillo al costado del baño y un dormitorio al fondo. “Entre la gente del grupo y de muchos anónimos que están colaborando, logramos reunir unos $400.000, pero aún falta porque le queremos dejar todo a estrenar”, indicó el maestro de obra. También planificaron dos calefactores chicos para que no vuelva a pasar tanto frío nunca más.

Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Damián +54 9 2944 33-5962 o con Santiago +54 9 2944 29-9455. A su vez, dejaron datos bancarios para quienes opten por hacer una transferencia.

CUIT Casa Palm S.A.C.I.I. y A: 30-52851366-9.

Banco Patagonia Suc. 255. Cta. Cte N° 730037728. CBU: 0340255100730037728005.

Banco Galicia: Cta. Cte. N° 313-9-031-5 CBU 007003132000000087690.

