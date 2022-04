Alicia, una querida canillita de Bariloche, necesita ayuda para arreglar su casa y vivir sin miedo

Alicia Ghisla tiene 54 años y vende diarios desde hace 40 años. En su casa no tiene baño, calefacción ni conexión eléctrica y lo poco que gana no le alcanza para vivir: “Cobro once billetes de mil pesos”