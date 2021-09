Un joven que vive en Bariloche necesita la ayuda de la sociedad, pero no se trata de una solicitud económica, sino lo que él pide es que lo ayuden a encontrar un trabajo y así poder juntar dinero para viajar a Buenos Aires y asistir al cumpleaños de 15 años de su hermana.

Según el sitio El Cordillerano, Franco de 26 años es residente de Buenos Aires pero a los ocho años se vino a vivir a Bariloche y llegó con su familia. “Estuve en Buenos Aires estudiando para ser piloto de avión en 2016 - 2017, pero me volví porque aumentó mucho el costo de las horas de vuelo así que tuve que abandonar” se lamentó.

El joven contó que el cumpleaños de la hermana que vive en Buenos Aires, será el 6 de octubre y gracias a un amigo logró comprar los pasajes, pero que está pidiendo trabajo para juntar dinero y finalmente realizar el tan ansiado vieja. “Si sale algo a partir de noviembre sí puede ser fijo y eso sería buenísimo porque me daría una tranquilidad al volver”.

“Solo me ofrezco para el que me quiera ayudar con alguna changa, sea cambiar un enchufe o mantenimiento del hogar”. Ante esto, agregó que actualmente está viviendo en la casa de un amigo porque al no tener trabajo, no puede pagar un alquiler. Si alguien desea colaborar con el joven, deben comunicarse al teléfono +54 9 2944 15-8485.