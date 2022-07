Al parecer a Sebastián Yatra le gustan las argentinas, primero Tini Stoessel y ahora aseguran que está en pareja con la rionegrina Antonella Pauletto, influencer y modelo, también exnovia del actor Gastón Soffritti. La joven participó en uno de los videoclips del cantante y luego hubo intercambios en Instagram.

Fue Luli Fernández quién, en el programa de Socios del Espectáculo, contó y dio detalles del supuesto romance entre Sebastián Yatra y Anto Pauletto. “Es instagrammer e influencer, y fue protagonista del último video que hizo Sebastián Yatra”, contó y aseguró que Antonella y Gastón convivieron en la pandemia. Todo iba bien hasta que dejaron de subir fotos en las redes sociales.

Anto Pauletto junto a Sebastián Yatra. Foto: Instagram

¿Quién es la rionegrina Antonella Pauletto?

Oriunda de General Roca, Río Negro. Tiene 23 años y es modelo e influencer, cuenta con más de 76 mil seguidores en Instagram. En una entrevista con la revista Brooke, la joven contó que se mudó a Buenos Aires con el fin de estudiar Administración de Empresas en la UADE, y que no tenía la intención de empezar con la carrera de modelaje.

Luego relató: “A la semana de estar acá (CABA) abría un gimnasio a la vuelta de mi casa y fui de cara rota a la inauguración, no tenía amigos acá ni nada, me mandé y el dueño del lugar me dijo de hacer fotos porque le copaba mi perfil y ahí arrancamos. Hice fotos para el gimnasio auspiciado por Puma y me contrataron de la marca para trabajar con ellos. Yo recién llegada no lo podía creer. Y así se empezó a dar, de a poquito y no paré”.