Emilia Mernes compartió un adelanto de su nueva canción y la acusaron de plagio: ¿copió a Sebastián Yatra?

Emilia Mernes ha alcanzado un notable éxito en su carrera musical, consolidándose como una de las voces más prometedoras de la escena pop. Su estilo fresco ha resonado con el público, y ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming. Asimismo, la cantante que está de novia con Duki está a punto de lanzar un nuevo tema, el cual será la primera muestra de lo que los fanáticos podrán esperar de su próximo disco, marcando su despedida de “MP3″.

Sin embargo, el lanzamiento ha estado rodeado de controversia, ya que recientemente fue acusada en redes sociales de plagiar un éxito de Sebastián Yatra. Esta polémica ha generado un gran debate entre sus seguidores, opacando la expectativa por su nueva música.

Emilia Mernes.

Las duras críticas de los seguidores de Emilia por el presunto plagio

Emilia Mernes está lista para estrenar su nuevo sencillo “Noviogangsta” el próximo sábado 12 de octubre. A través de sus redes sociales, la artista compartió un adelanto que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, el avance ha suscitado controversia, ya que muchos usuarios han señalado similitudes con “Tacones rojos”, el éxito del artista colombiano Sebastián Yatra, tras su lanzamiento en 2021.

“Yo flasheo o tiene la misma melodía de “Tacones Rojos” (No pregunten como conozco ese tema)”, “Nunca antes visto. El equipo no la cuida realmente”, “Suena igual a TACONES ROJOS”, “Pero suena igual a tacones rojos de Yatra”, “Me hace acordar a una canción pero no sé a cuál”, “Tiene fuertes influencias de tacones rojos de yatraa, les juro suena igual, el ritmo de fondo y melodía”, fueron algunos de los mensajes fulminantes en X (exTwitter).

Acusaron a Emilia Mernes de plagio.

Por otro lado, Emilia fue duramente criticada por usar la frase “novio gangsta” que quiere decir que tiene una pareja que es “miembro de una banda organizada de malhechores”. A pesar de la polémica, los seguidores de Emilia están emocionados por el lanzamiento y esperan que “Noviogangsta” sea otro gran éxito en su carrera.

El radical cambio de look de Emilia Mernes

Del rubio pasó al castaño claro ondulado, y se caracteriza por un cabello largo y lacio, y en redes sociales se volvió viral en más de una ocasión porque todas desean tener el pelo como Emilia. Aunque durante 2024 se hizo algunos reflejos más claros, en la actualidad, lo tiene castaño.

Cómo hace Emilia Mernes para tener el pelo que todas quieren

Para sus shows en vivo, la artista opta peinados muy versátiles que lucen su rostro y el maquillaje repleto de brillos que suele usar.

El antes y después de Emilia Mernes: el cambio rotundo de Rombai a su carrera solista

En los últimos días, se volvieron virales algunas fotos de Emilia cuando tenía el pelo rubio, y sorprendió a los usuarios de X con el rotundo cambio de imagen.