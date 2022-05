Sebastián Yatra compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje de cariño a Rauw Alejandro y Camilo luego de, haberse filtrado una grabación del cantante junto a Susana Giménez diciendo que el puertorriqueño y el colombiano no estarían enamorados de Rosalía y Evaluna, sino que, se encuentran en pareja solo por tema de negocios.

En el video se puede ver a Yatra cantado un nuevo tema cuyo verso compartido dice “Dile a tu mamá que es en serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw están tan enamorados. Que me junten varias vidas, me las paso a tu lado... Enamorado”. El mismo aún no ha sido lanzado y los fans del cantante esperan que sea una colaboración con Rauw y Camilo.

“Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor. Los quierooo” anunciaba junto al video Yatra en su cuenta de Instagram, haciendo frente, de esta forma, a los rumores que originaron el video filtrado.

Cómo fue el video de Sebastián Yatra junto a Susana Giménez diciendo que ni Rauw Alejandro ni Camilo estarían enamorados

En las últimas horas, se filtró un video en el que se puede ver a Sebastián Yatra junto a Susana Giménez en una pizzería de Buenos Aires. El cantante se encuentra grabando junto a la diva una entrevista en exclusiva que pronto estará disponible.

Pero lejos de ser de perfil bajo su visita, el cantante levantó revuelo en las redes sociales por su tour en la ciudad junto a Susana y, un video filtrado donde se lo puede escuchar decir “Ni Camilo ni Rauw... están enamorados... Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión...”.

De todas formas, el contexto de la frase de Yatra fue aclarado, todo era parte de un plan de marketing del cantante para un próximo tema musical que, al parecer, será junto a Rauw Alejandro y Camilo.

Cómo fue la visita de Susana Giménez y Sebastián Yatra al Estadio Monumental

Además de tocar en la Línea H del subte, recorrer las calles del barrio de Chacarita, comer pizza en un típico bar porteño, y tomar el colectivo 60, Sebastián Yatra y Susana Giménez visitaron el Estadio Monumental.

El cantante y la diva presenciaron la goleada del equipo millonario a Alianza Lima, cuyo resultado fue de 8 a 1. “Le dimos buena suerte @riverplate @gimenezsuok” comentaba a través de Instagram Stories el cantante, quien, además, le dedicó un mensaje al delantero Julián Álvarez “Mega Crack @juliaanalvarez 6 goles”.