Impresionante video: un camión volcó en un cerro de Río Negro y el relato del conductor es desgarrador

Un camión en Río Negro fue captado justo en un desesperante momento: chocó contra otro camión y terminó cayendo hacia el costado de la banquina. Afortunamente, no hubo muertes, pero él resultó herido. Ahora habló el conductor, luego de las fuertes críticas a su manejo: “Cuando solo corría riesgo mi vida decidí tirarme para sobrevivir”, expresó.

Gabriel Barón, de 35 años, manejaba un camión que transportaba una carga de arena, en dirección a Vaca Muerta, pero se quedó a la altura de la bajada del Cerro Tres Cruces, sobre Ruta Provincial N°6, en Paso Córdoba, General Roca, Río Negro, al volcar por un accidente que podría haber terminado en tragedia.

Nadie salió herido más que el propio conductor, quien se encuentra en reposo en su casa en Cañada de Gómez, por las lesiones y heridas, al haberse tirado del camión. Él aseguró que maneja desde pequeño, pero que “nunca había vivido algo parecido”.

El video del camión que volcó en un cerro de Río Negro

El impresionante video fue captado por unas personas que se encontraban caminando y haciendo actividades por el cerro y, en él, se puede ver el momento exacto del vuelco del camión hacia la banquina.

“Se quedó sin frenos, no le queda otra que frenar al de adelante. ¿Sabes por qué es eso? Falta de experiencia”, se escucha decir de fondo a los que grabaron este video.

El fuerte relato del camionero que se salvó de milagro

Frente a las críticas que aparecieron sobre el mal manejo de Gabriel y de que su camión no se encontraba en buen estado, él salió a explicar cómo sucedieron los hechos. “Por un lado, el camión estaba en perfecto estado, no por nada tuve que esperar 15 días para salir porque le estaban cambiando piezas y dejándolo en perfecto estado, con todos los controles hechos y, por otro lado, en lo único que pensé fue en no matar a nadie y me quedé maniobrando arriba del camión y evitando una tragedia hasta último momento. Cuando solo corría riesgo mi vida, decidí tirarme para sobrevivir”, explicó a LMNeuquén.

“Yo venía bajando y no sale en los videos que se difundieron, porque esto fue 300 metros antes, pero el camión que estaba delante mío estaba parado arriba de la ruta en plena bajada de la montaña y allí se dio el primer choque. Atrás había unos ocho ciclistas. Un rato antes decidí descender porque no había nadie, pero cuando doblo una curva me encuentro con este panorama. Empiezo a tocar los frenos, a activar las bocinas y por suerte los ciclistas se corrieron”, indicó.

Además, contó la desesperación de ese momento: “A la banquina no me podía tirar porque estaban los ciclistas, en la mano contraria, subía un camión y detrás, tenía una camioneta y un auto. Para donde me inclinara, mataba a gente”

“Este muchacho (por el camión de adelante) empezó a bajar, mi pierna izquierda se me quedó atrapada sin poder pisar el embriague, la derecha quedó apretada pisando el freno. Con la mano tiré el bloqueo pero no podía cortar la corriente y seguía avanzando mi camión porque quedó en un cambio. Entonces, decido seguir chocando con el de adelante para que me frene aunque nunca hizo ese apoyo, el tipo habrá pensado si se mata, se mata”, explicó luego el camionero.

“Encima, se me rompe la dirección y el camión solo se va a la izquierda. Dije hasta acá llegué, no lo puedo frenar, me voy a matar. Busqué salir, logré sacar la pierna izquierda y la apoyé contra el asiento, de una piña rompí el vidrio y me tiré porque no sabía si volcaba o se iba hacia abajo el camión”, concluyó sobre su gran hazaña.