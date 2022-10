Banderazo en Río Negro por las tomas en Villa Mascardi: reclaman el fin de las usurpaciones mapuches

En el marco de las tomas desarrolladas en Villa Mascardi durante años -las cuales se aseveraron en los últimos meses del 2022-, vecinos de la región decidieron protestar. Bajo la consigna “Basta de Terrorismo en Marcardi”, el domingo 2 de octubre se manifestaron contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Luego de tomar una cabaña del predio Los Radales, la misma quedó a cuidado de Gendarmería. Ante este panorama, un grupo de encapuchados atacó a los oficiales e incendió el lugar, así como también un galpón cercano.

Lejos de que el conflicto termine ahí, la comunidad mapuche involucrada habría usurpado otro terreno más, a metros de la casilla prendida fuego. En total, se habrían apropiado de 40 hectáreas en Villa Mascardi.

Vecinos de Villa Mascardi hicieron un banderazo en repudio de las usurpaciones mapuches. Foto: La Nación

Si bien este último inmueble, ubicado en La Cristalina, fue recuperado, estaba totalmente destruido. Con ayuda del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), lograron ingresar al sitio y los usurpadores escaparon.

Marcha contra las usurpaciones en Villa Mascardi: participó Patricia Bullrich

Sobre la Ruta 40, un grupo de manifestantes marchó en repudio a la usurpación de terrenos por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Además, pidió que el gobierno nacional también actúe frente a los últimos ataques ocasionados por estos grupos originarios.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que desde el comienzo expresó su malestar frente a este contexto, participó de la protesta del domingo. A través de sus redes, anunció: “En el sur, una vez más, la población fue dejada indefensa ante una banda de terroristas“.

Indicó que el Estado, con su ausencia, “es cómplice”. En este sentido, publicando varios videos de la marcha, aseguró que viajó hasta Río Negro para acompañar en el banderazo a todos los que forman parte de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.

Expresó su apoyo a todas las víctimas de usurpaciones, al tiempo en que calificó nuevamente al gobierno de Alberto Fernández como parte del problema, y no una solución. Por ello, opinó que al no actuar sobre este conflicto, el presidente “protege a aquellos que no respetan el más mínimo derecho y la más mínima ley”.

Para cerrar, la dirigente macrista pidió que esto que ocurre en la localidad rionegrina sea una causa que comparten todos los argentinos. Entonces, indicó: “Luchamos por un país en donde se respete la ley, el orden y la Constitución. ¡Estoy con todas las víctimas del terrorismo en Villa Mascardi!”.

Frenaron la marcha hacia Villa Mascardi y los protestantes continuaron a pie

El dueño de la última cabaña usurpada, Diego Frutos, fue quien convocó a esta protesta multitudinaria alrededor de las 14:30 horas. No obstante, según informó La Nación, un retén policial detuvo la caravana de vehículos a 27 kilómetros del punto donde comienzan las tomas.

Luego de una negociación con la Policía de Río Negro, los manifestantes finalmente dejaron allí sus vehículos y continuaron a pie. En medio de esto, cantaron el Himno argentino y la Marcha de San Lorenzo.

Patricia Bullrich marchó con los vecinos de Villa Mascardi contra las usurpaciones mapuches. Foto: La Nación

Fue Bullrich quien habló y convenció a los efectivos de que les permitan continuar el banderazo caminando por la ruta. Gracias a esto, lograron avanzar otros 15 kilómetros. La exministra fue acompañada por el legislador provincial Juan Martín, y el diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, anunció que tras una larga investigación, detectaron que los terrenos tomados por comunidades mapuches serían ocupados por gente que ellos mismos reclutan. Estas tienen domicilios en Buenos Aires y Chubut.

En otras palabras, se trata de “falsos mapuches” reclutados por los grupos originarios involucrados en estos ataques. En este marco, Carreras admitió que, si bien estos asaltos comenzaron hace 6 años en Villa Mascardi, este 2022 se volvieron más violentos.