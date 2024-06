Martín Garate se refirió al intento de usurpación de terrenos del pasado sábado

Martín Garate, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos se refirió al intento de usurpación sucedido este sábado en terrenos de República del Líbano al 1300 y a las medidas que el Municipio está tomando al respecto.

Estas son sus principales declaraciones:

“El sábado en la charla que tuvimos junto con el secretario de Seguridad con las familias que estaban en el predio, se acordó que se hicieran presentes en la Secretaría de Desarrollo Social para hacer un relevamiento más personalizado y particular de la situación de cada una de ellas. De las 22 o 23 familias que habíamos hecho el relevamiento, 15 ya vinieron a la Secretaría”.

“Las demandas de cada familia son diferentes. Las trabajadoras sociales corroborarán los dichos de la familia y entre miércoles o jueves tenemos que llevar una respuesta en cada caso”.

“El municipio no va a aceptar, tolerar ni permitir ningún tipo de usurpación, ni ninguna actividad que sea por fuera de la ley. Las personas que usurpen no van a recibir la ayuda municipal y si tienen alguna asistencia, beneficio o ayuda, se les va a cortar inmediatamente porque ese no es el camino para reclamar”.

“Si corresponde se harán las denuncias penales porque la situación social muy compleja propia del país, porque Tres Arroyos no es una isla, no puede llevarnos a tolerar o a permitir este la comisión de delitos bajo ningún punto de vista”.

“En este caso en particular donde había familias intentamos ir por el camino del dialogo”.

“Las demandas eran diferentes: había gente que planteaba que tenía un alquiler y que hoy no lo puede pagar; gente que planteaba su molestia porque hace años le habían prometido un ambiente, etc”.

Ante la pregunta sobre si fue una protesta organizada Martín Garate indicó:

“Yo no puedo afirmarlo. Si te puedo decir que cuando yo me entrevisté junto con el doctor Apolonio, con alguna gente que estaba en el lugar, muchos me terminaron reconociendo que nosotros le habíamos entregado para sus viviendas o ladrillo o material”.

“Había gente que planteaba que quería trabajar en un Plan es legítimo y es razonable que pueda pedirlo pero no puede ir a tomar un terreno por eso, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni siquiera tiene un vínculo el reclamo”.

“Pasan muchas cosas, y muchas cosas que a uno le llama la atención, pero eso no tiene que ser excusa para no buscar una solución y eso es lo que estamos haciendo, porque más allá de cuál sea el origen”.

“Los terrenos han quedado desalojados. Hasta este momento esos terrenos no están ocupados por nadie.

“Hay varias personas que a través de abogados o personalmente han manifestado ser los titulares de algunos de esos terrenos. Todavía no está claro el dominio de esos terrenos. Pero más allá de eso, de que los terrenos sean municipales, nacionales o privados no se puede tolerar una acción como la usurpación”.

“Desde la Secretaría siempre tratamos de darle una respuesta a la gente. La demanda es cada vez más grande. Nosotros empezamos repartiendo seis mil kilos de mercadería bimestral y hoy no alcanza y la provincia no puede mandar más porque no tiene”.

“Veamos los últimos números: el aumento de pobres, cómo se ha parado el tema del trabajo etc, todo eso termina en esta Secretaría. Todos los días tenemos nuevos pobres, gente que aún con trabajo formal o informal no puede pagar, por ejemplo el incremento de la luz y no lo puede pagar el alquiler y no son cosas que suceden solo en Tres Arroyos”.