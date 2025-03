La Municipalidad intervino en la usurpación irregular de cuatro viviendas en el sector KyD

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Políticas Sociales y Derechos Humanos, intervino el pasado lunes, ante una situación de ocupación irregular de cuatro viviendas que se construyen en el sector K y D, donde serán reubicadas familias de barrio El Cañadón y barrio El Escondido, de acuerdo al convenio firmado entre la Nación y el Municipio dos años atrás.

usurpacion

Avanza la construcción de 66 viviendas en el sector K y D

Cabe destacar que en este sector se construyen parte de las 66 viviendas acordadas, de las cuales 9 ya se entregaron a familias del sector, y 14 se encuentran en proceso de finalización pero están paralizadas por la no remisión de fondos por parte del Gobierno Nacional.

En la jornada del lunes cuatro familias ajenas a la planificación y ordenamiento del sector, usurparon de manera irregular estas construcciones que se encuentran en custodia de la empresa constructora, ya que no cuenta con final de obra a causa del incumplimiento de Nación.

David Ferreyra, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, explicó, “Estuvimos presentes en el lugar, se apersonaron cuatro familias con menores en el interior de las viviendas, a las cuales accedieron por la fuerza , tensionando al sereno de la empresa que tiene a cargo la obra y la seguridad de los inmuebles” destacó .

En este sentido el funcionario destacó que “nos acercamos puntualmente porque el fin de esta obra tiene que ver con reubicación de familias y un convenio que tiene firmado el Municipio de Ushuaia con la Nación. Además había una necesidad de escuchar y atender la cuestión habitacional y social de esas cuatro familias que ocuparon ilegalmente las casas. Fuimos con Yanira Martínez, le planteamos las distintas salidas que podemos darles para que desalojen hoy esas viviendas”.

“ No aceptaron los planteos que realizamos, así que se van a ceñir a las consecuencias que traiga un desalojo judicial; ya saben muy bien las familias a que se atienen y que están ahí porque no tienen dónde vivir y algunas hasta no tienen trabajo, de acuerdo a lo que esgrimieron” añadió Ferreyra.

Ferreyra señaló por último que “el lugar está con resguardo policial y van a esperar lo que determine la Justicia con el tema de la denuncia que realice la empresa que es quien tiene la custodia del predio y la potestad de ejecución de la obra, para tomar las medidas que considere el poder judicial”.