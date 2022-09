Lograron recuperar la cabaña usurpada por mapuches en Villa Mascardi: “Fueron minutos muy tensos”

La policía de Río Negro, junto al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), ingresó al terreno de La Cristalina, ubicado en Villa Mascardi, el cual había sido tomado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Map, denunciada por usurpaciones y por incendiar cabañas de la zona.

El dueño del lugar, Diego Frutos, fue trasladado en una camioneta junto a su abogado. Con un chaleco antibalas como medida de precaución, se detuvo al costado de la Ruta 40 y se dirigieron todos juntos caminando en silencio. Entró con los agentes y pudo recuperar su propiedad.

De esta manera, se constató que los invasores ya se habían retirado, dejando el lugar totalmente destrozado. Otros dos móviles policiales los acompañaron, mientras que la fiscal siguió a Frutos por atrás en una 4x4, según averiguó el diario La Nación.

Los momentos de tensión antes de ingresar al terreno tomado por mapuches en Villa Mascardi

Antes de llegar al predio, los presentes oyeron el ruido de una trompeta. La misma, según aseguraron, es utilizada por estos grupos para alertarse entre sí sobre la presencia policial.

Aún así continuaron y Frutos logró llegar hasta la cabaña. De esta forma, la recorrió y constató que no quedaban más personas adentro de ella, sólo los estragos que generaron.

Operativo que logró recuperar la cabaña usurpada por mapuches en Villa Mascardi. Foto: La Nación

“Fueron minutos muy tensos”, admitió el propietario. En esa oportunidad, también comentó que halló múltiples focos de incendios, bolsas de basura desparramadas y pilones de piedras agrupadas.

Cabe destacar que en 2020 el hombre vivió un hecho similar. Esa misma cabaña había sido tomada por un grupo de personas que causaron grandes destrozos en la vivienda.

El terreno usurpado por mapuches en La Cristalina estaba destrozado

Agitado, el dueño del inmueble salió del predio escoltado por el comando COER. “Fue una angustia total por ver el lugar. Me han tirado abajo un montón de árboles, plantas. Me han hecho un desastre en estas últimas dos semanas que no estuve acá”, señaló.

También contó que desviaron el curso del arroyo para el lado de la entrada de autos. Fue por este motivo que debieron ingresar por otra propiedad. Aún así, Frutos destacó el numeroso equipo de efectivos policiales que logró recuperar el terreno.

Los ataques mapuches en Villa Mascardi que generaron fuertes tensiones con los vecinos

Las tensiones con la comunidad mapuche en Villa Mascardi cada vez se agrandan más. Antes de usurpar este inmueble, incendiaran una casilla de Genderamería y atacaron a varios agentes que la custodiaban.

Resulta que, a principios de agosto, prendieron fuego esa misma cabaña, por lo que el propietario de esta -ubicada en el predio Los Radales- solicitó que haya seguridad. Sin embargo, volvieron a atentar contra la casa y se apuntó a la comunidad originaria Lafken Winkul Mapu, cuyos miembros lograron usurpar más de 40 hectáreas.

Así quedó la propiedad incendiada por mapuches en Villa Mascardi a principios de agosto.

Luis Dates, dueño del inmueble, confesó que no tiene ninguna duda de quienes fueron los responsables y argumentó: “Antes de que se instalen los mapuches en Villa Mascardi, las casas quedaban vacías durante gran parte del año. Ahora no pueden quedar sin gente ni media hora porque te las queman o te las usurpan”.