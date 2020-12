Luego de 20 horas de sesión, finalmente la Cámara de diputados le dio media sanción al proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En este contexto, los legisladores de Río Negro se destacaron siendo que todos votaron a favor del propósito.

Con 131 votos a favor, 117 votos en contra y 6 abstenciones, finalmente el debate concluyó y el proyecto pasará al Senado, donde podría tratarse antes de fin de año.

Desde los medios de comunicación del Congreso de la Nación, se logró ver el debate, grabar cada momento anecdótico y escuchar la palabra de cada legislador que dio su fundamento sobre el proyecto para luego votar.

Luis Di Giácomo, Martín Soria y Graciela Landriscini

Landriscini Susana Graciela, de Frente de Todos, Matzen Lorena, de Unión Cívica Radical, Soria Martin Ignacio, de Frente de Todos, Sposito Ayelén, de Frente de Todos, y Di Giacomo Luis, de Juntos Somos Río Negro fueron los diputados que dieron la nota en la sesión al votar todos a favor de la legalización del aborto.

Al respecto, Lorena Matzen fue la que se destacó entre todos al contar en su discurso que “Nadie es feliz con el aborto”.

“No estamos discutiendo quién defiende la vida y quién no. Nadie es feliz con el aborto pero existe. Ojalá que los que están en contra de este proyecto pudieran evitar que ocurra. Pero siguen existiendo. No hay una ley que lo pueda impedir. Discutimos si nos hacemos los distraídos con los abortos clandestinos o permitimos que el Estado intervenga para contener y darle el amparo a aquellas mujeres que decidieron no seguir con un embarazo”.