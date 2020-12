Con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados le dio media sanción esta madrugada al proyecto de ley de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) impulsado desde el Gobierno Nacional. Encendidos discursos se escucharon durante la extensa jornada de más de 20 horas que comenzó a las 11:00 del jueves y se extendió hasta altas horas de la madrugada de este viernes. Mientras que afuera del recinto miles de personas divididas entre #olaverde y #olaceleste -a favor y en contra del proyecto respectivamente- se habían concentrado a las puertas del Congreso, mediante un fuerte operativo policial. Allí, ante pantallas gigantes, siguieron una sesión histórica.

Por su parte, los diputados representantes de la provincia Tierra del Fuego dieron el “sí” con mayaría a favor (3-2).

En primera instancia le tocó el turno a Mabel Caparrós (Bloque Forja-Frente de Todos), quien dio su voto a favor manifestando “Soy católica y no estamos legislando para la muerte como están diciendo por ahí, estamos hablando de un derecho que nos permita a las mujeres decidir sobre nuestra vida. Las mujeres abortan en la oscuridad, en el silencio, en la soledad con el riesgo de perder la vida y dejar a otros hijos, es por eso que acompañaré este proyecto” sentenció Caparrós.

Luego, fue el turno de la fueguina y oficialista del Frente de Todos, Carolina Yutrovich, quien también acompaño el proyecto argumentando que “reconozco la tarea de los colectivos feministas de Tierra del Fuego, profesionales de la salud, abogadas y socorristas que acompañan a las mujeres que recurren al aborto, por eso es un privilegio para mi estar en esta banca representando sus voluntades”. Y además aclaró, “este no es un problema de las grandes urbes como nos quieren hacer creer, es un problema en cada rincón del país y entre tantas urgencias que tiene esta argentina, el aborto legal seguro y gratuito, es una de ellas. Es un derecho impostergable, es la posibilidad de elegir sin morir en el intento y espero contribuir con mi voto para que finalmente en el 2020 el aborto sea ley”.

Para finalizar Yutrovic celebró también la media sanción que dio el recinto al “Plan de los mil días”. El proyecto, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida, consiguió 196 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

Mientras que la ex gobernadora y actual diputada Rosana Bertone (Frente de Todos), votó en contra del proyecto manifestando que “hay vida y persona humana desde el momento de la concepción. El Estado debe defender la vida en todos sus momentos, porque todas las vidas tienen el mismo valor. En lo personal, no me siento en la capacidad de juzgar a una mujer que decide tomar la difícil decisión de terminar con un embarazo no deseado, la autorización para interrumpir voluntariamente el embarazo, hiere profundamente una convicción que sentimos y que defendemos”. expresó. Y enfatizó “esto se trata de defender las dos vidas” a la vez que celebró la aprobación del proyecto de los “1000 días”.

El que también voto a favor pero sin emitir discurso, fue el fueguino del bloque UCR - Cambiemos, Federico Frigerio. En tanto Héctor “Tito” Stefani (UCR-Cambiemos), votó en contra con una oratoria que despertó polémica y controversia al hablar de la historia de la madre del jugador de fútbol Cavenaghi (Mónica), que según sus palabras “pensó abortar a su hijo a los 14 años”.