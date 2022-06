Durante largas semanas Zaira Nara enfretó fuertes rumores de separación con Jakob von Plessen. Incluso una de las versiones aseguraban que el padre de sus hijos le habría sido infiel con una modelo cordobesa.

Cuando la conductora decidió romper el silencio ante todos los trascendidos, no confirmó ni descartó su crisis de pareja. Solo se limitó a decir que “hay temas familiares que está bueno que queden en la familia”.

De todas formas, en las últimas horas, la menor de las hermanas Nara regresó a la Patagonia argentina donde tiene su casa junto al criador de caballos y compartió cautivantes fotos en sus redes sociales. “Volver al sur”, expresó la topmodel en la descripción de uno de sus más recientes posteos de Instagram y revolucionó a sus fans.

Se llevó todas las miradas Foto: Instagram/Zaira.Nara

En las imágenes se la puede ver tanto en la salida del aeropuerto como su llegada a San Martín de los Andes donde disfrutó de un cálido desatuno. En las fotografías posó con un destacado tapado de piel, anteojos de sol negro y una remera verde con un escote para el infarto.

En cuestión de minutos, Zaira recibió más de cuatro mil “me gusta” de parte de sus más de 4.9 millones de seguidores y todo tipo de comentarios como “Por favor que reina”, “Siempre linda”, “Sos hermosa” y “Te amoooooooo”.

Enfretó rumores de separación. Foto: Instagram/Zaira.Nara

Qué dijo Zaira Nara de su supuesta separación con Jakob von Plessen

La empresaria se refirió a todos los rumores y cuando le preguntaron a cerca de la separación sentenció: “No, se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida ya hace un tiempo en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”.

Volvió al sur Foto: Instagram/Zaira.Nara

Y reveló cuál fue su postura al conocer todos los dichos que circularon: “No opinar. Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”.